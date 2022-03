Napoli-Udinese, gli azzurri ritrovano il grande pubblico in un momento fondamentale per inseguire un sogno chiamato Scudetto. Le probabili formazioni

Adesso il Napoli ci crede davvero ed è pronto a fare quadrato in vista del rush finale di campionato. Mancano 9 giornate al traguardo e sono 9 partite da affrontare col motore al massimo. Molte senza il “bulldozer” Andrea Petagna, che dovrà star fermo per più di un mese, ma con il resto della rosa al completo e tante alternative a disposizione di Luciano Spalletti. Ed è proprio lui il primo a crederci, come sta già dicendo chiaramente da diverse settimane in conferenza stampa. Ci crede il mister, ci crede la squadra e ci crede anche il pubblico, che per Napoli-Udinese di sabato alle 15 tornerà a riempire lo stadio come nei momenti più belli. La prevendita va a gonfie vele e i biglietti sono già in esaurimento. Più che probabile il sold-out per una partita da vincere a tutti i costi.

L’Inter ospita la Fiorentina in un match tutt’altro che facile, il Milan va in trasferta a Cagliari e la Juventus ospita la Salernitana. Difficile ma non impossibile che una delle 4 contendenti perda qualche punto, ma ora non bisogna più fare conti e guardare innanzitutto in casa propria. Modulo confermato con il 4-3-3 che così bene ha fatto in quel di Verona: a pagare dazio potrebbe essere di nuovo Zielinski o magari Fabiàn Ruiz, che pure ha giocato tanto in questo periodo. Dovrebbe invece rivedersi fra gli 11 titolari Lorenzo Insigne, che riprenderebbe il suo posto a sinistra ripristinando il classico ballottaggio sulla fascia destra: Matteo Politano oppure il Chucky Lozano. Con il pubblico delle grandi occasioni che torna al Maradona, è un match assolutamente da non fallire.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni

Sabato 19 marzo alle ore 15.00 andrà in scena Napoli-Udinese, gara valida per la 30° giornata di Serie A TIM. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti si ritroverà nuovamente contro una delle sue ex squadre in Italia, in un match assolutamente da non sbagliare per restare aggrappati al gruppetto di testa.

Ecco come potrebbero scendere in campo le formazioni di Napoli e Udinese:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Ballottaggi: Politano 55% – Lozano 45%, Fabian Ruiz 55% – Zielinski 45%

Indisponibili: Malcuit, Meret.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Marì, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi.

Ballottaggi: Nuytinck 55% – Zeegelaar 45%.

Indisponibili: Santurro, Perez.