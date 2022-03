Cosa succede al Napoli dopo la nazionale? I dati parlano chiaro

In casa Napoli l’attenzione è rivolta all’Atalanta dopo la sosta: ma cosa succede agli azzurri dopo le nazionali? I dati non mentono

Campionato fermo per lasciare spazio alle nazionali, con il Napoli che ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno soltanto mercoledì dopo i giorni di riposo concessi da Spalletti. C’è da preparare la sfida contro l’Atalanta senza quattro titolari e con molti dei protagonisti che arriveranno solo a ridosso della gara dopo gli impegni con le rispettive selezioni.

Non la migliore delle situazioni per gli azzurri e per il tecnico ma il Napoli fin qui non ha quasi mai toppato dopo la pausa. Il bilancio, infatti, è a grandi linee positivo nei tre precedenti accaduti nel corso di questa stagione.

Lo scorso settembre, il big match al Maradona contro la Juve dopo il triplo impegno della nazionale per le qualificazioni ai mondiali. Gli azzurri, pur con qualche defezione, riuscirono ad imporsi perfino in rimonta, portando a casa il terzo successo consecutivo stagionale. Un 2-1 firmato da Politano e Koulibaly che mandò in visibilio i tifosi.

Napoli, il successo contro il Torino ed il ko con l’Inter

E vittoria anche nella gara dopo la pausa di ottobre, dovuta agli impegni nella Nations League degli uomini di Mancini. Avversario il Torino, steso dal un gol nel finale di Osimhen, dopo il rigore sbagliato da Insigne nel primo tempo.

La sconfitta, l’unica in queste tre gare, è invece arrivata contro l’Inter, peraltro la prima in campionato, a San Siro; nella gara dove Osimhen si fratturò lo zigomo dopo il colpo subìto da Skriniar, il Napoli cadde per 3-2, con la rete del pareggio sfiorata nel finale da Mertens.

Gli azzurri sembra quasi non risentano dei viaggi intercontinentali e degli impegni con la nazionale; di certo una buona notizia per Spalletti in previsione di una gara fondamentale come quella di Bergamo.