Atalanta-Napoli, quanti problemi per Spalletti: le probabili formazioni

Atalanta-Napoli, trasferta delicatissima per gli azzurri che la dovranno affrontare in piena emergenza. Le probabili formazioni

Un problema dietro l’altro e proprio nella settimana più importante da qui a fine stagione. Il Napoli rischia di andare a Bergamo con la stessa emergenza che affrontò all’andata, quando dovette cedere 3-2 al Maradona anche perché Gasperini ne aveva di più e sicuramente più freschi.

Al termine di Polonia-Svezia si è fermato Zielinski, che ha accusato un lieve problema muscolare, nella giornata di oggi è toccato invece a Fabiàn Ruiz che ha accusato dei sintomi influenzali e non si è allenato. Problemi di poco conto ma alla partita mancano ormai pochi giorni e visto che anche Anguissa non si allena ancora in gruppo il centrocampo per Spalletti potrebbe essere da inventare. Poco da inventare invece in difesa, dove l’unico ballottaggio è fra Malcuit e Zanoli. Per il resto le scelte sono quasi obbligate con Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui. Difficile, ma non impossibile che Spalletti possa optare per la difesa a tre con l’innesto di Tuanzebe e l’avanzamento di Malcuit e Mario Rui sulla linea dei centrocampisti. In avanti l’unico sicuro del posto sembra essere Mertens ma Politano e Insigne hanno recuperato dai rispettivi problemi e dovrebbero essere loro a scendere in campo. Attenzione però anche a Elmas, in cerca di riscatto dopo l’eliminazione della Macedonia e possibile alternativa a ogni ruolo dal centrocampo in su.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

Una trasferta ostica a Bergamo contro l’Atalanta, ma assolutamente da non sbagliare per restare aggrappata al sogno Scudetto e non far scappare il Milan, che lunedì se la vedrà con il Bologna e attualmente si trova a +3 sugli azzurri e +6 sull’Inter (con una partita da recuperare).

Ecco come potrebbero scendere in campo le formazioni per Atalanta-Napoli, gara valida per la 31° giornata di Serie A TIM in programma domenica 3 aprile alle ore 15.00.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel

Ballottaggi: Malinovskyi 60% – Pasalic 40%

Indisponibili: Zapata, Toloi, Ilicic Miranchuk, Boga.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Mario Rui, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti

In dubbio: Zielinski, Fabian Ruiz.

Ballottaggi: Malcuit – Zanoli 70% – 30%

Indisponibili: Meret, Malcuit, Anguissa, Di Lorenzo, Ounas.

Squalificati: Osimhen, Rrahmani