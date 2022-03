Mondiali 2022, il Napoli vola in Qatar: i 6 azzurri qualificati

I sei calciatori del Napoli qualificati ai Mondiali in Qatar: tre giocatori azzurri hanno conquistato la qualificazione nella sosta di marzo

Il quadro dei Mondiali in Qatar è quasi completo ad oggi sono qualificate ben 29 squadre, in attesa di capire l’ultima partecipante europea (tra Scozia, Ucraina e Galles) e le due vincenti dell’Interzona.

Il Napoli sarà presente in Qatar. Qualche assoluto protagonista abbandonerà la squadra il prossimo novembre per preparare la competizione iridata mentre il calcio internazionale si ferma per guardare una Coppa del Mondo senza l’Italia. La seconda volta di fila.

Sono 3 i calciatori azzurri che hanno centrato il pass alla fase finale del torneo in questa finestra di marzo. Ma più in generale, potrebbero essere sei i convocati dalla rosa partenopea per la spedizione invernale. Ovviamente, sempre se il gruppo non dovesse subire variazioni…

Mondiali 2022, da Anguissa a Mertens: gli azzurri qualificati per il Qatar

Frank Anguissa doveva partecipare ai playoff del Camerun contro l’Algeria. Tuttavia, il centrocampista ha subito un infortunio prima della sosta ed ecco perchè il ct ha dovuto farne a meno. Il giocatore azzurro è fondamentale per la sua nazionale e anche in Coppa d’Africa ne ha dato ampia dimostrazione: per Qatar 2022 ci sarà senza ombra di dubbio.

Kalidou Koulibaly ha rischiato di saltare il Mondiale dopo aver vinto la coppa continentale. Ancora una volta la lotteria dei rigori ha deciso la sfida contro l’Egitto (già finalista qualche mese fa in Coppa d’Africa). Il centrale partenopeo ha sbagliato dagli undici metri, ma i senegalesi sono stati più freddi e fortunati: il Senegal di Koulibaly è al Mondiale.

Qualificazione diretta assicurata anche per il Messico di Lozano, che scongiura la pericolosa Interzona. Il Chucky non ha lasciato il segno in questa sosta, ma è sceso in campo in tutte e tre le partite.

Dall’Europa, invece, Piotr Zielinski è stato decisivo ai playoff contro la Svezia di Ibrahimovic. Il gol del polacco ha chiuso il match, ma nel finale di gara si è infortunato e ora rischia di saltare Atalanta-Napoli. Intanto, Zielinski in Qatar ci sarà e la nazionale punterà ad essere l’outsider dopo la delusione agli Europei dello scorso anno. Infine, Fabian Ruiz e Dries Mertens sono gli altri due calciatori del giro delle selezioni spagnola e belga. Mentre il centrocampista non è più sceso in campo con le Furie Rosse dopo il campionato europeo, “Ciro” punta alla convocazione per i Mondiali in Qatar, ma sarà necessario trovare un club che gli dia spazio. La sua avventura al Napoli sta finendo e Mertens si giocherà la convocazione per il suo terzo mondiale.