Napoli Femminile, la salvezza ora è un miraggio: il calendario comparato

Napoli Femminile-Lazio termina 0-1 complicando i piani salvezza delle azzurre, chiamate ad un miracolo nel finale di campionato. Il calendario comparato

Una sconfitta che non ci voleva, che complica terribilmente i piani di salvezza delle ragazze di mister Roberto Castorina. Napoli-Lazio finisce 0-1 tra mille rimpianti per le azzurre che avrebbero meritato almeno un pareggio per la mole di occasioni da gol create. Un solo squillo dalle parti di Baldi, su calcio di rigore, e tanto è bastato alla Lazio per portare a casa i 3 punti. Poi un’occasione clamorosa sciupata da Eleonora Goldoni nel finale del primo tempo e l’assedio partenopeo nella ripresa, che purtroppo non hanno portato i risultati sperati.

L’unica nota positiva della giornata arriva dalle dirette avversarie. Pomigliano d’Arco e Fiorentina hanno perso, rispettivamente contro Sassuolo e Inter (0-3 e 2-0), per cui la classifica nelle retrovie resta invariata, con le azzurre a -3 dalla Viola e -4 dal Pomigliano. L’Empoli invece dovrà vedersela domani alle ore 14:30 in una gara tutt’altro che facile contro il Milan.

Napoli Femminile, il calendario comparato per la salvezza

L’occasione sciupata resta, la Lazio è al penultimo posto e oggi avrebbe già potuto ufficializzare la retrocessione in Serie B: una partita in cui il Napoli doveva assolutamente portare a casa almeno un punto visti i prossimi impegni. Inoltre, il Pomigliano d’Arco ha ancora una partita da recuperare proprio contro la Lazio. Ma non tutto è perduto. “Finché c’è vita c’è speranza”, diceva Marco Tullio Cicerone in una delle sue epistole, per cui crederci finché la matematica lo permetterà dovrà essere un diktat in casa azzurra, che di salvezze raggiunte all’ultima giornata ne sanno qualcosa. Senza dimenticare che ci sono i due scontri diretti con Empoli e Pomigliano d’Arco nelle ultime due giornate, per cui il Napoli è ancora padrone del suo destino.

Andiamo a vedere il calendario comparato di Empoli, Fiorentina, Pomigliano d’Arco e Napoli per le ultime 3 giornate di campionato:

EMPOLI*: Milan, SAMPDORIA, Napoli, FIORENTINA

POMIGLIANO D’ARCO*: Lazio, MILAN, Fiorentina, NAPOLI

FIORENTINA: Roma, POMIGLIANO D’ARCO, Empoli

NAPOLI: SASSUOLO, EMPOLI, Pomigliano d’Arco

*Una partita in meno

Napoli-Femminile-Lazio 0-1, il tabellino del match

Napoli Femminile (3-5-2): Baldi; Golob, Di Marino, Garnier; Erzen, Tui, Errico (dal 55’ Pinna), Severini (dal 71’ Toniolo), Abrahamsson (dall’81’ Kuenrath); Goldoni, Soledad. All.: Castorina.

Lazio Women (4-3-3): Ohrstrom (dal 46’ Guidi); Pittaccio, Foerdos, Falloni, Vigliucci (dal 61’ Heroum); Castiello, Ferrandi (dall’82’ Savini), Di Giammarino; Fridlund (dal 64’ Groff), Cuschieri (dal 61’ Pezzotti), Visentin. All.: Catini.

Marcatrici: 30’ Ferrandi (L)

Ammonite: Di Marino (N), Cuschieri (L), Vigliucci (L), Di Giammarino (L), Toniolo (N), Visentin (L)