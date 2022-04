La Premier tenta Osimhen: la cifra mostruosa a cui ADL potrebbe dire sì

Osimhen è diventato l’oggetto del desiderio di numerose squadre di Premier League pronte a soddisfare le clamorose richieste di De Laurentiis.

Il successo ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta ha una duplice importanza per il Napoli. Da un lato gli azzurri, infatti, si impongono contro un avversario forte e determinato consolidando la fiducia per la volata finale, dall’altro la squadra di Spalletti riesce ad accorciare le distanze dal primo posto grazie all’inaspettato pareggio tra Milan e Bologna.

E’ da poco giunta, però, una notizia che potrebbe destabilizzare l’ambiente partenopeo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in ottica mercato, molte squadre di Premier League avrebbero avanzato delle richieste per strappare Osimhen agli azzurri. Quindi, dopo l’addio di Manolas a gennaio e quello di Insigne destinazione Toronto a fine stagione, un altro big potrebbe essere sacrificato.

Osimhen, la richiesta monstre di ADL

Non rappresenta più un segreto la volontà di De Laurentiis di abbassare il tetto ingaggi della propria squadra. Attualmente la società azzurra paga circa 100 milioni di euro di stipendi ogni stagione, una cifra considerata spropositata secondo il presidente. Da qui deriva, dunque, il mancato rinnovo di Insigne e l’addio di Manolas ma anche i problemi di rinnovo con Fabian Ruiz, fino ad arrivare alla clamorosa indiscrezione che porterebbe Osimhen lontano dalla società partenopea. Nonostante ciò, ADL non sembra essere intenzionato a scendere a compromessi e ad abbassare le proprie richieste: la cifra per cui il Napoli è disposto a trattare si aggira intorno ai 120 milioni di euro. Sul nigeriano è forte l’interesse dell’Arsenal orfana, da gennaio, di Aubameyang e che dovrà colmare una più che probabile partenza di Lacazzette. Anche il Manchester United, però, è pronto a puntare sull’attaccante azzurro in vista della prossima stagione.

De Laurentiis vacilla e il futuro è incerto

Non è assurdo immaginare come, nelle sessione estiva del calciomercato, si possa creare una vera e propria asta intorno alla figura di Osimhen. Precedentemente, a gennaio, il Napoli aveva già rifiutato un’offerta clamorosa dal Newcastle di 100 milioni di euro ma, qualora la cifra dovesse aumentare, sarà improbabile un altro rifiuto da parte di De Lauretiis.