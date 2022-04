Napoli-Fiorentina, i convocati di Spalletti: Meret c’è, la scelta su Rrahmani

Napoli-Fiorentina, ufficiale la lista dei convocati per il match: Meret torna disponibile dopo l’infortunio, la decisione su Rrahmani

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, match valido per la 32° giornata di Serie A TIM in programma quest’oggi allo stadio Maradona alle ore 15.00.

Una gara assolutamente da non sbagliare per gli uomini di Spalletti, per continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo dopo l’esaltante vittoria a Bergamo contro l’Atalanta e inseguire il sogno Scudetto. L’Inter ieri ha battuto l’Hellas Verona e si è portata a pari punti con gli azzurri, con una partita ancora da recuperare, mentre il Milan è atteso nel posticipo di questa sera in casa del Torino. In più, c’è anche da scacciare via i fantasmi di Sarri e il famoso Scudetto “perso in albergo” proprio contro la Fiorentina: anche in quel caso il Napoli era a solo un punto dalla capolista.

E’ stata diramata da pochi minuti la lista dei convocati di Luciano Spalletti per Napoli-Fiorentina. Sospiro di sollievo per Amir Rrahmani, presente in lista. Torna anche Alex Meret dopo l’infortunio alla schiena. I convocati del Napoli:

Portieri: Marfella, Meret, Ospina.

Difensori: Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Dopo la sontuosa prestazione a Bergamo, il giovane Zanoli sarà confermato sull’out di destra al posto dell’infortunato Di Lorenzo, così come Juan Jesus, a causa delle condizioni non ottimali di Rrahmani. A centrocampo Fabian Ruiz torna a figurare tra i titolari al fianco di Lobotka, in avanti è da sciogliere il dubbio a destra tra Politano e Lozano, con l’italiano favorito. Osimhen riprende il suo posto dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare Atalanta-Napoli.

Tra gli uomini di Italiano al posto dello squalificato Torreira ci sarà Amrabat, vecchio pallino di Giuntoli che in più occasioni ha provato a portarlo in azzurro. In attacco Sottil favorito su Saponara, mentre l’incubo del Napoli Piatek dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio al giovane Cabral.

Ecco come potrebbero scendere in campo le formazioni per Napoli-Fiorentina:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Vincenzo Italiano