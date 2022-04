Futuro Mertens, la possibile soluzione: lo scenario da non escludere

Il futuro di Mertens resta incerto, numerosi sono gli scenari che si potrebbero aprire con una possibile prospettiva romantica sullo sfondo.

Mertens è una delle poche note positive arrivate dopo la clamorosa sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. Il belga, dopo due minuti dal suo ingresso, ha segnato il gol del momentaneo pareggio portando a 7 il conteggio dei gol realizzati in campionato quest’anno.

Anche in questa occasione, l’attaccante ha dimostrato quanto possa essere fondamentale la sua presenza. Inoltre, è fantastico il legame che lega il giocatore ai tifosi azzurri che adesso sperano di avere buone notizie sulla questione rinnovo. Il problema principale rimane il nodo legato all’ingaggio del belga che, attualmente, percepisce 5 milioni l’anno, cifra che De Laurentiis non è disposto a confermare. Nelle ultime ore, però, sono arrivate delle rilevanti indiscrezioni che porterebbero ad una possibile fumata bianca.

Futuro Mertens, si inizia ad intravedere qualcosa

La vicenda legata al rinnovo di Mertens potrebbe aver trovato un conclusione che soddisfi entrambe le parti e, in particolare, i tifosi partenopei. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga, nelle ultime ore, avrebbe aperto non solo ad un grande sconto ma anche a dei bonus a gettone pur di prolungare la sua esperienza in azzurro. Il bilancio negativo ha indotto De Laurentiis ad utilizzare una politica molto severa e serrata sugli ingaggi dei propri giocatori. Il presidente azzurro non è intenzionato a scendere a compromessi e, qualora non si dovesse trovare un accordo, le strade si separeranno. Dimostrazione evidente di tutto ciò sono i casi Manolas e Insigne, con il primo ceduto a gennaio e il secondo che lascerà la città a luglio per volare in Canada. La priorità per Mertens, però, è rimanere a Napoli aldilà dell’aspetto economico e, con queste premesse, le possibilità di permanenza salgono.

Un’incredibile alterativa

La volontà di Mertens sembra essere evidente, spetta ora da capire quella della società azzurra. Il belga, in caso di mancato rinnovo, avrà molte possibilità di militare ancora in serie A. L’Inter, infatti, è alla ricerca di un attaccante di esperienza da inserire nel reparto offensivo mentre la Lazio potrebbe soddisfare le richieste del tecnico Sarri di riabbracciare il proprio pupillo.