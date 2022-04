Di Lorenzo brucia i tempi, Anguissa c’è: le ultime dall’infermeria azzurra

Dall’infermeria buone notizie per il Napoli: Di Lorenzo torna ad allenarsi Fabian Ruiz e Anguissa ci saranno per la partita con la Roma

Arrivano buone notizie per il Napoli, da Castel Volturno e anche da Roma, dove Giovanni Di Lorenzo ha sostenuto la visita di controllo con il professor Mariani, a Villa Stuart.

Il terzino azzurro riprenderà gradualmente ad allenarsi col gruppo, ovviamente non è previsto il suo impiego con la Roma ma il rientro in campo sembra sempre più vicino. Ottime notizie anche dall’allenamento, dove Anguissa e Fabian Ruiz hanno fatto l’intero allenamento col gruppo e saranno a disposizione di Spalletti per l’importante sfida contro la Roma. In porta confermato Ospina, anche perché Meret non si sta allenando per via di una gastroenterite. In difesa confermati Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo Lobotka con il rientrante Anguissa e uno fra Fabiàn e Zielinski, col primo favorito. In avanti confermati Osimhen e Insigne mentre resta acceso il solito ballottaggio sulla destra: al momento Matteo Politano sembra favorito su Hirving Lozano.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Napoli-Roma sarà una partita importantissima per gli azzurri, chiamati a reagire dopo la disfatta della settimana scorsa contro la Fiorentina tra le mura del Maradona. Maradona che anche questa volta risponderà presente: nonostante i pranzi e le cene di Pasquetta sono attesi più di 40.000 spettatori allo stadio. Ci sono ancora 6 finali da vincere per gli azzurri, attendendo anche un passo falso da parte delle rivali milanesi per poter riportare finalmente a Napoli uno Scudetto che manca da più di 30 anni. All’andata a Roma furono proprio gli uomini di Mourinho a fermare il filotto azzurro di 10 vittorie consecutive, con il pareggio a reti inviolate maturato all’Olimpico. Se il Napoli non dovesse vincere anche questa volta, la corsa per la vetta si complicherebbe in modo forse irreparabile.

Ecco come potrebbero scendere in campo le formazioni per Napoli-Roma, gara valida per la 33° giornata di Serie A TIM:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho