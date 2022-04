Il Maradona risponde a Spalletti: pochi biglietti disponibili, i prezzi

La risposta del Maradona è incredibile, mister Spalletti accontentato: pochi biglietti disponibili per Napoli-Roma, il listino prezzi.

Manca sempre meno al big match al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il Napoli affronterà una Roma in salute, reduce da un’importante striscia di imbattibilità in campionato.

Gli azzurri, invece, devono rifarsi dalla debacle casalinga contro la Fiorentina per restare sulla scia di Inter e Milan e sperare nello scudetto. La squadra di Spalletti non è più padrona del proprio destino. O meglio, servirà che i rossoneri e i nerazzurri facciano un altro passo falso.

Per Napoli-Roma, Spalletti ha chiesto il sostegno dei supporter, nonostante la bruciante sconfitta contro la Fiorentina. Nell’ultimo post-gara, il tecnico si è detto entusiasta di giocare con un pubblico così caldo, anche se in stagione sono arrivate ben 8 sconfitte interne, su 10 complessive. Insomma, un dato preoccupante che avrebbe potuto demoralizzare gli stessi tifosi partenopei. Ma nel giorno di Pasquetta, il Maradona sarà ugualmente una bolgia come per Napoli-Fiorentina: che risposta a mister Spalletti.

Napoli-Roma, Spalletti accontentato

E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni al Diego Armando Maradona per Napoli-Roma. C’è ancora tempo per polverizzare i ticket rimasti a disposizione, ma non sono ancora molti. Resta ancora un’ampia disponibilità per i settori inferiori delle due Curve, per la Tribuna Nisida, per il settore superiore della Curva A e diversi posti ancora da assegnare per i Distinti e Tribuna Posillipo.

Difficile rivedere un sold-out come per Napoli-Fiorentina, visto il giorno di festa. Ma il Maradona ha risposto con fiducia alla richiesta di Spalletti, che chiedeva ai tifosi di restare vicino alla squadra fino al termine della stagione. Il mister sa bene che l’atmosfera dello stadio può fare la differenza, soprattutto in big match come contro i giallorossi di Mourinho.

Prezzo dei biglietti per Napoli-Roma

Le disponibilità degli anelli inferiori delle due Curve sono ancora elevate, ma considerando il basso costo è facile prevedere che nelle prossime ore ci sia l’assalto dei tifosi. Sono attesi circa 40 mila spettatori, ma non è detto che i supporter facciano l’ennesimo regalo ai loro campioni e riescano a riempire tutto lo stadio per la seconda volta di fila.

Tribuna Posillipo 85 euro;

Tribuna Nisida 60 euro;

Tribuna Family adulto 15 euro e 5 euro per gli under 12;

Distinti anello superiore 45 euro,

Distinti anello inferiore 35 euro;

Curve A e B anello superiore 30 euro;

Curva A e B anello inferiore 15 euro