Il pareggio con la Roma ha ridotto al lumicino le speranze Scudetto del Napoli. Ma c’è un dettaglio che fa sperare, e arriva proprio dalla Capitale

Nonostante la doppia delusione con Fiorentina e Roma, non è tempo di alzare bandiera bianca in casa Napoli. Proprio dalla Capitale infatti potrebbe arrivare l’aiuto che rimetterebbe in gioco la banda Spalletti.

La Roma è attesa a Milano contro l’Inter reduce dalla vittoria esaltante nel derby di Coppa Italia, mentre il Milan sfiderà la Lazio all’Olimpico. Se Sarri e Mourinho riuscissero a fermare le milanesi, ecco che il Napoli potrebbe rientrare in gioco, cercando poi di sfruttare eventuali altri passi falsi delle rivali nel rush finale.

Ma prima di tutto ciò c’è ancora un Empoli da battere. L’ultima vittoria degli uomini di Andreazzoli risale a dicembre, proprio contro gli azzurri, quando fu Cutrone a gelare il Maradona. Adesso tocca ricambiare il favore e tornare a vincere, per poi sperare. Questo campionato ci ha insegnato che non è mai detta l’ultima parola: finché la matematica non condannerà il Napoli, provarci fino all’ultimo deve essere un obbligo.

Empoli-Napoli, le probabili formazioni

Ospina non è ancora rientrato e potrebbe toccare nuovamente a Meret tra i pali. In difesa si rivede Di Lorenzo, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina almeno ad Empoli. Spazio dunque ancora una volta a Zanoli a destra, con Juan Jesus che sostituirà lo squalificato Koulibaly e i soliti Rrahmani e Mario Rui. Il difensore brasiliano ha accusato un problema al ginocchio destro nell’allenamento di ieri, ma non dovrebbe essere a rischio. A centrocampo assente Lobotka per infortunio, al suo posto nuova chance per Zielinski, reduce da troppe prestazioni sottotono. Il polacco affiancherà Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco torna Politano dal primo minuto, insieme a Osimhen e il capitano Lorenzo Insigne.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli, gara valida per la 34° giornata di Serie A TIM in programma domenica 24 aprile alle ore 15.00:

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

Indisponibili: Tonelli, Haas, Marchizza.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Insigne, Osimhen, Politano.

Indisponibili: Malcuit.

Squalificati: Koulibaly.