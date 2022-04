Morte Rincon, emergono retroscena inquietanti: cosa é successo

La notizia aveva sconvolto il mondo del calcio. Ora emergono finalmente alcuni scenari che gettano luce sulla vicenda.

Freddy Rincon aveva stregato tutti sul campo da gioco con la sua Colombia delle meraviglie e quel passo felpato, elegante, quasi disincantato. Anni dopo la tragica fine in seguito ad un terribile incidente stradale. La dinamica dei fatti ora ricostruita dagli inquirenti ha chiarito di fatto quanto accaduto quella tremenda notte, quando la vita di Freddy Rincon, di fatto si è spezzata.

La sua auto nella notte della tragedia aveva attraversato un incrocio venendo di fatto investita da un autobus di linea proveniente dalla destra. Una videocamere di sorveglianza aveva ripreso la scena dello scontro. Lo stesso video ha fornito le informazioni utili agli inquirenti per risolvere di fatto la dinamica dell’incidente. Freddy Rincon viaggiava insieme ad altre quattro persone.

L’ex calciatore del Napoli e della nazionale colombiana Freddy Rincon sarebbe di fatto il responsabile dell’incidente che ne ha causato la morte. L’attraversamento dell’incrocio in questione con il semaforo rosso ha di fatto provocato lo scontro con l’autobus di linea proveniente dal lato destro. Fatale l’impatto per Rincon, arrivato in ospedale già in condizioni disperate.

Morte Rincon, gli inquirenti hanno delineato la dinamica dell’impatto: fatale il mancato stop

La grave lesione celebrale seguita allo scontro dell’auto sulla quale viaggiava Freddy Rincon, ne ha causato di fatto la morte. L’ex calciatore, che tra l’altro era al volante della vettura non avrebbe rispettato il semaforo rosso nell’incrocio in questione, andandosi cosi a schiantare contro un autobus di linea che sopraggiungeva dal lato destro.

Il procuratore generale Francisco Barbosa parlando attraverso un video pubblicato poi sull’account Twitter istituzionale ha chiarito insomma che in seguito alle perizie medico legali svolte è chiaro quanto emerso attraverso la ricostruzione della dinamica. L’ex calciatore di Napoli e Real Madrid sarebbe dunque morto in seguito alle ferite riportate nello scontro di fatto causato da lui stesso. L’unico coinvolto seriamente nello scontro alla fine è risultato essere proprio l’ex calciatore colombiano che ha pagato con la vita una incredibile leggerezza. Commozione e raccoglimento in Colombia per la scomparsa di una autentica stella del calcio.