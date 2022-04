Empoli-Napoli, trasferta maledetta: è accaduto solo una volta

By

Domani alle ore 15:00 il Napoli sarà di scena al Castellani per affrontare l’Empoli nella partita valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Gli azzurri vorranno riscattarsi dopo aver conquistato 1 solo punto nelle ultime due partite e continuare a sognare nello scudetto, mentre i toscani vanno a caccia della prima vittoria in questo girone di ritorno.

La trasferta di Empoli è da sempre molto ostica per il Napoli ed il fatto che i padroni di casa non abbiano ancora vinto una gara in questo girone di ritorno complica ulteriormente le cose. Basti pensare che gli azzurri hanno ottenuto solo un successo nelle otto precedenti partite disputate al Castellani, un bottino davvero molto magro.

Il Napoli contro la maledizione del Castellani

Il Castellani è un campo davvero maledetto per il Napoli che spesso ha subito anche sconfitte pesanti. Una delle sconfitte più recenti e brucianti è quella del 30 Aprile del 2015 con l’Empoli, allora allenato da Maurizio Sarri, travolse 4-2 il Napoli di Benitez. Una gara segnata dagli autogol, con quelli di Britos e Albiol da una parte e con quello di Laurini dall’altra, oltre alle reti di Maccarone e Saponara per l’Empoli e quella di Hamsik per gli azzurri.

L’unico successo azzurro in casa dell’Empoli è datato 19 Marzo 2017, con il Napoli che si impose 3-2 grazie alla doppietta di Insigne ed al gol di Mertens nel primo tempo. L’Empoli sfiorò poi una clamorosa rimonta nel secondo tempo con El Kaddouri e Maccarone che resero la sconfitta meno pesante.

La curiosità di questa partita riguarda l’ultimo confronto tra le due squadre, vinto sempre dall’Empoli. Il 3 Aprile 2019, infatti, i toscani si imposero 2-1 e dopo i gol di Farias e Zielinski, a firmare la vittoria fu Giovanni Di Lorenzo che passerà al Napoli poi al termine della stagione. E chissà che non possa essere proprio lui a decidere la sfida, stavolta consegnando 3 punti pesanti al Napoli.