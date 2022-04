Faccia a faccia Mertens-De Laurentiis: la decisione sul rinnovo

Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato in prima persona il calciatore per discutere di due temi molto importanti per il Napoli.

La notizia arriva da CalcioNapoli24.it, e testimonia il lavoro svolto da Aurelio De Laurentiis per rimettere insieme i cocci e intervenire immediatamente per risollevare le sorti del Napoli.

Dopo le telefonate a Spalletti e l’incontro con l’allenatore, il patron del club si è preso un attimo prima della cena che lo vedrà protagonista insieme alla squadra questa sera. Prima di incontrare il gruppo, De Laurentiis avrebbe fatto visita ad un calciatore, raggiungendolo a casa sua. A svelarlo è CalcioNapoli24.it, che racconta anche i dettagli del faccia a faccia di questo pomeriggio e gli impegni del presidente, deciso in prima persona ad intervenire per curare ogni aspetto in un momento delicato.

De Laurentiis incontra Mertens: ecco i dettagli

Dopo la visita a Castel Volturno, De Laurentiis avrebbe fatto visita a Dries Mertens, raggiungendolo a casa sua. Il presidente avrebbe avuto un colloquio con la bandiera della squadra, e CalcioNapoli24.it ha svelato i contenuti del faccia a faccia, durato circa un’ora.

Nel colloqui i due avrebbero parlato del momento della squadra e anche del rinnovo del belga. Le recenti prestazioni e l’attaccamento del calciatore all’ambiente potrebbero trasformarsi in un prolungamento del contratto, e in una fase delicata il Napoli ha di sicuro bisogno di elementi dal carattere forte e di grande esperienza.

Terminato il faccia a faccia, Mertens avrebbe lasciato casa insieme a Zanoli per raggiungere il luogo previsto per la cena di questa sera. Stessa meta per il presidente, in un incontro ad un tavolo fra club, calciatori e staff, che potrebbe essere un passaggio fondamentale per archiviare un periodo di delusioni e capire qualcosa in più del futuro.