Insigne e il suo bolide da più di 300mila euro: un dettaglio è stupefacente

Conosci l’auto di Lorenzo Insigne, regalata dalla moglie Jenny? I dettagli del bolide sono stupefacenti e la cifra d’acquisto è astronomica!

Oltre alla passione per il calcio, Lorenzo Insigne ha coltivato la passione per i motori. Di certo la velocità non è la caratteristica principale del capitano del Napoli, a differenza della precisione e dell’eleganza. Ma fuori dal campo, il numero 24 sfreccia e guida auto di lusso.

Nel suo garage, si trovano ben due bolidi. Nel 2019 acquistò una Mercedes da circa 150 mila euro. Dopo solo un anno, in regalo è arrivato una nuova macchina dai grandi comfort e dal valore oltre il doppio del veicolo già in suo possesso.

L’auto a cui si fa riferimento è una Lamborghini Huracan, ricevuta per il il 29esimo compleanno. La vettura è caratterizzata da numerosi dettagli, ma uno più di tutti ha sorpreso il capitano azzurro.

Lorenzo Insigne, quanto costa la sua Lamborghini

La compagna dell’attaccante partenopeo ha avuto l’idea di regalare al marito un auto per il suo compleanno. La Lamborghini Huracan è stata infiocchettata per l’occasione, tant’è che ha dovuto sciogliere il nastro che avvolgeva la sua nuova macchina.

Il modello custodito da Lorenzo il Magnifico è di color nero e può arrivare oltre i 300 km/h. In meno di tre secondi può arrivare da 0 a 100 km/h. E’ certamente un auto dedicata a sportivi e chi ama guide di questo tipo. La vettura di Insigne è dotata della migliore tecnologia e l’abitacolo è rivestito in pelle.

Quanto è stata pagata la Lamborghini regalata ad Insigne? La cifra è mostruosa. Infatti, la moglie del calciatore ha speso oltre il doppio della Mercedes acquistata da Lorenzo. La Lamborghini Huracan è costata circa 350mila euro. Si tratta di un bolide da 640 cavalli, che sfreccia sull’asfalto e regala una sensazione di guida unica. Inoltre, l’esperienza di guida può essere migliore attraverso l’app che offre la Lamborghini con “funzionalità esclusive di comfort, navigazione, sicurezza e intrattenimento” che permettono una guida unica. Insomma, Lorenzo Insigne sa come divertirsi con il suo giocattolo dopo aver giocato a pallone. E chissà se anche in Canada troverà qualche gioiellino di questo calibro per poter viaggiare ad alte velocità anche per le strade di Toronto.