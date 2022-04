De Laurentiis svela il suo obiettivo e tira in ballo il Milan

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha snobbato lo Scudetto chiarendo gli obiettivi del suo club. Poi il paragone con il Milan

Dopo l’allenamento e la cena è il momento delle spiegazioni. Aurelio De Laurentiis sta pian piano riprendendo in mano il suo Napoli e così, dopo una giornata di riconciliazione con la squadra e con lo staff, è arrivata anche la giornata delle dichiarazioni pubbliche.

Una serie di interviste nelle quali il presidente ha spiegato la sua scelta, poi abbozzata, di mandare tutti in ritiro: “Il ritiro è obsoleto – ha detto De Laurentiis a Sky – meglio incontrarsi a cena e scambiarsi delle idee”. La conferma di Luciano Spalletti, che per lui non è mai stato in discussione: “Massima fiducia al corpo allenante e al corpo medico – ha spiegato il presidente – ma qui c’è bisogno di tornare a correre perché le altre squadre sembrano più brillanti di noi”.

C’è bisogno di ritrovare la vittoria in casa per i tifosi e per portare a termine la missione Champions, il vero obiettivo stagionale al netto della Coppa Italia e dell’Europa League: “Non erano obiettivi primari – dice – e poi la parola scudetto l’avete pronunciata voi, non io”.

Però una stilettata al rendimento della squadra c’è, anche se fra le righe: “Il Milan spende 96 milioni di ingaggi, noi 136”, spiega ADL. Insomma, messaggio ricevuto: è andata così, ora bisogna tornare a correre per restare nei primi 4 posti.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni

Dopo la disfatta di Empoli è tempo di guardare avanti in casa Napoli. La Juventus adesso si è avvicinata e dista solo un punto, e perdere anche il terzo posto dopo un campionato passato a lottare per lo Scudetto avrebbe il sapore di beffa.

Sabato 30 aprile alle ore 15.00 ci sarà il fischio d’inizio di Napoli-Sassuolo, gara valida per la 35° giornata di Serie A TIM. Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi