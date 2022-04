De Laurentiis, svela la ricetta: “E’ arcaico. Noi abbiamo fatto questo”

De Laurentiis ha rilasciato un’intervista a ‘Sky Sport’, dove ha svelato la ricetta per superare questo momento di crisi del Napoli.

De Laurentiis, dopo la dura sconfitta rimediata dal suo Napoli domenica in trasferta contro l’Empoli, è sceso letteralmente in campo. Il patron partenopeo, infatti, sia ieri che oggi si è recato a Castel Volturno, dove sta seguendo a bordo campo l’allenamento dei calciatori di Luciano Spalletti.

Il presidente, inoltre, ha incontrato Mertens a Palazzo Donn’Anna per cominciare ad impostare un discorso sul prolungamento contrattuale del giocatore. De Laurentiis, in mattinata, ha rilasciato anche queste dichiarazioni ai microfoni di ‘SKY Sport’: “Ho fatto un discorso distensivo e di massima fiducia al corpo allenante e al corpo medico. C’è il bisogno di tornare a correre in questi giorni, tutti insieme”.

Il patron ha poi continuato il suo intervento: “C’è il bisogno di tornare a correre in questi giorni, tutti insieme. Perchè sto vedendo che le squadre che stiamo affrontando sembrano più brillanti e più preparate di noi e questo non lo posso proprio accettare. Il Milan, mi sembra, che spenda 96 milioni di euro per i calciatori, mentre noi ne spendiamo 136”. De Laurentiis ha poi svelato anche la ‘ricetta’ di come superare questo momento di crisi.

Napoli, De Laurentiis: “Ritiro? E’ un modo arcaico, meglio incontrarsi a cena”

Il presidente del Napoli, infatti, ha parlato così della ‘questione ritiro’: “Vogliono il ritiro? Ci rifletti e poi valuti che è un modo arcaico, superato. Allora ho detto incontriamoci davanti ad un piatto e ad un bicchiere di buon vino, chiariamoci. Che c’è ragazzi che non va? Ed è quello che abbiamo fatto nella serata di ieri.

Aurelio De Laurentiis ha poi concluso la sua intervista all’emittente satellitare, parlando proprio della cena che si è tenuta ieri sera in un albergo di Pozzuoli: “C’erano quattro tavoli di calciatori. Mi sono seduto ad ogni tavolo, dove ci siamo scambiati idee ed opinioni e poi ce ne siamo andati tutti a dormire”.