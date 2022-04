La permanenza di Osimhen nel Napoli non è più così tanto certa, tantoché il Napoli sta seguendo Armando Broja del Chelsea

Dopo la sconfitta contro l’Empoli di domenica scorsa, il Napoli ha perso definitivamente il ‘treno scudetto’. I partenopei, infatti, sono terzi in classifica a sette punti dal Milan di StefanoPioli capolista e a cinque dall’Inter di Simone Inzaghi, che ieri ha perso incredibilmente 2-1 il recupero contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

La squadra partenopea adesso ha l’obbligo, come ha ribadito lo stesso Aurelio De Laurentiis, di raggiungere il prima possibile la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League. Il prossimo incontro del Napoli sarà sabato al Maradona contro il sorprendente Sassuolo di Dionisi, che nell’ultimo turno ha perso immeritatamente contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Se il presente del Napoli è rappresentato dal match con il Sassuolo, in queste ore stanno circolando tante indiscrezioni di mercato sul suo futuro. La notizia che sta facendo più rumore è quella che riguarda Victor Osimhen. La permanenza dell’attaccante nigeriano sotto l’ombra del Vesuvio, infatti, non è più così sicura, visto che ci sarebbero alcune squadre inglesi, soprattutto Manchester United e Newcastle, disposte ad offrire 100 milioni di euro a De Laurentiis. Se dovesse arrivare una cifra del genere, il patron sarebbe quasi obbligato ad accettare. Tantoché già stanno circolando nomi di presunti sostituti dell’ex Lille.

Napoli, ecco i numeri di Armando Broja: il possibile sostituto di Victor Osimhen

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Napoli sta seguendo Armando Broja del Chelsea, ma che gioca in prestito al Southampton. Il centravanti classe 2001, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, ha caratteristiche ben diverse da Victor Osimhen, visto che è un giocatore simile a Christian Vieri.

Armando Borja, nato in Inghilterra da genitori albanesi, quest’anno con la maglia del Southampton, tra tutte le competizioni, ha giocato 35 partite, segnando 9 gol e fornendo un assist vincente ai propri compagni. Il centravanti, alto 191 centimetri, l’anno scorso ha giocato in Olanda nel Vitesse, dove ha segnato 11 gol in 34 partite giocate. Per strappare il centravanti al Chelsea il Napoli dovrebbe investire almeno 18 milioni di euro.