Osimhen via? La strategia del club che include anche Mertens

La permanenza di Osimhen non è più così tanto certa, tantoché il Napoli sta attuando una strategia che comprende anche il futuro di Mertens.

Sono giorni molto intensi in casa Napoli. Dopo l’incredibile sconfitta rimediata con l’Empoli di Andreazzoli, infatti, De Laurentiis si è recato a Castel Volturno sia per dare un segno di vicinanza che per capire cosa sta succedendo alla squadra di Spalletti che ha totalizzato solo un punto tra Fiorentina, Roma e, per l’appunto, ed i toscani.

Quella di ieri è stata sicuramente una giornata contraddistinta dalle dichiarazioni di De Laurentiis. Il patron europeo, infatti, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, in cui ha parlato a 360 gradi del momento del Napoli: dalla condizione fisica dei calciatori, a Spalletti, al ritiro e al mercato.

Proprio sul fronte mercato c’è stato l’annuncio di Aurelio De Laurentiis dell’acquisto del giocatore georgiano Kvaratskhelia e dell’incontro con Mertens a Palazzo Donn’Anna per parlare del rinnovo del calciatore belga. Ma proprio in sede di calciomercato ci potrebbero essere delle importantissime novità per il Napoli anche dal punto di vista delle cessioni.

Napoli, super offerta del Manchester United per Osimhen: il club si cautela con il rinnovo di Mertens

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, infatti, la permanenza di Osimhen a Napoli non è più così certa, anzi. L’attaccante nigeriano, sempre come quanto scritto dal quotidiano, difatti, ieri ha incontrato a Castel Volturno il suo agente Roberto Calenda per discutere della super offerta del Manchester United di oltre 100 milioni di euro. I ‘Red Devils’, così, sono in pole per assicurarsi le prestazioni del giocatore, seguito da altri club della PremierLeague come Arsenal e Newcastle.

Da sottolineare anche che l’ipotesi inglese non dispiace affatto ad Victor Osimhen. Forse anche per questo c’è stata un’accelerata da parte di De Laurentiis sul rinnovo di Dries Mertens. Il Napoli si sta guardando intorno anche per un possibile sostituto del centravanti nigeriano da affiancare al bega. La ‘Repubblica’, infatti, accosta al club partenopeo i nomi di Scamacca del Sassuolo, seguito anche da Inter e Milan e Simeone del Verona.