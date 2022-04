Ospina, conosci sua moglie? È uno schianto, Instagram paralizzato

Una donna bellissima per il numero uno del Napoli: la moglie di Ospina incassa valanghe di like su Instagram per una serie di scatti da capogiro.

Sguardo accattivante, capelli biondi, un sorriso che inchioda allo schermo. La moglie di David Ospina ha stregato Napoli con volto che conquista e un fisico allenatissimo, al pari del marito.

Si chiama Jesica Sterling, è colombiana anche lei, e non è raro vederla in giro per la città. Lunghe passeggiate, foto nei luoghi più incantevoli di Napoli, e tante passioni per una donna molto legata al calciatore e alla sua famiglia. Le sue passioni sono tante e le mostra con orgoglio su un pagina Instagram da circa 700 mila followers.

Dalla palestra al mare, passando per i tantissimi viaggi in giro per il mondo, la splendida Jesica racconta tutto tramite una serie di scatti presi d’assalto dai followers. Oltre ad essere una moglie e una madre fantastica, la splendida colombiana, sposata ormai da quasi 10 anni con il portiere, ha una carriera di tutto rispetto che non le impedisce però di essere presente spesso alle partite del marito, del quale è chiaramente la prima tifosa.

Chi è Jesica Sterling: la splendida moglie di David Ospina

Jesy, questo il soprannome della moglie di Ospina, è famosissima in Colombia. La coppia si è sposata nel 2012 quando il portiere militava nel Nizza, e Jessica lo ha seguito ovunque, nelle esperienze fra i club e anche ai mondiali, in cui si è resa protagonista di alcuni scatti magnetici in tribuna con la maglia della nazionale.

Nella vita Jessica è una modella, una imprenditrice molto famosa e di diritto una influencer visti i quasi 700 mila followers su Instagram. Fisico allenatissimo, forme esplosive, un volto espressivo e foto che inchiodano allo schermo. Difficile per lei passare inosservata, soprattutto dopo aver postato le foto in costume nei numerosi viaggi, che rappresentano la vera passione della famiglia Ospina.

Nel tempo libero la colombiana si prende cura degli splendidi Dulce Maria e Maxi, i figlia avuti dalla coppia. Di recente la famiglia Ospina si è infatti concessa una breve vacanza a Dubai, e le foto hanno fatto il giro del web. Merito di un fascino unico per l’incantevole Jesica, che ha regalato alla community alcune istantanee pazzesche in uno dei luoghi più belli del mondo.