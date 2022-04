Napoli, quattro obiettivi nel mirino: di chi si tratta

Il Napoli non si ferma a Kvaratskhelia e Mathias Olivera e prepara altri colpi in vista della prossima sessione di mercato. Ecco chi sono gli altri obiettivi del club azzurro.

Con i sogni scudetto del tutto naufragati nella tempesta di Empoli, il Napoli sta cercando ora di ritrovarsi e mettere le basi per la prossima stagione. Non si sa ancora se Spalletti resterà alla guida del club azzurro, ma i partenopei non vogliono farsi cogliere impreparati e stanno già studiando le prossime manovre di mercato per creare il Napoli del futuro.

In vista della prossima stagione, il Napoli ha già definito due operazioni. La prima è quella che riguarda il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, con gli azzurri che devono solo annunciarlo ufficialmente e con il giocatore che ha già svolto le visite mediche. La seconda riguarda Mathias Olivera del Getafe ed anche in questo caso manca solo l’ufficialità. Le parti hanno definito il tutto nelle ultime settimane e l’affare è ormai concluso.

Il Napoli guarda al futuro: gli obiettivi di Giuntoli

Ma il Napoli non si fermerà di certo a soli due acquisti e sta continuando a seguire diverse piste per il prossimo anno, puntando molto sulla linea verde. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport uno dei nomi più caldi in casa azzurra è quello di Antonin Barak. Il centrocampista del Verona è seguito dal Napoli da un bel po’ di tempo ed in estate potrebbe esserci il primo vero assalto.

Altro giocatore che piace molto agli azzurri è Hamad Traoré del Sassuolo che sta disputando una stagione di altissimo livello in neroverde. Oltre al Napoli, però, su Traoré c’è anche l’interesse della Juventus con i bianconeri che hanno ottimi rapporti con il club emiliano ed hanno quindi una corsia preferenziale, anche se la scelta finale spetta sempre al giocatore.

Piace molto anche Asilani dell’Empoli, con il centrocampista albanese sponsorizzato anche dal ct dell’Albania ed ex allenatore azzurro Edy Reja che ha dichiarato come Asilani meriti di giocare in un top club. Sempre per il centrocampo, il Napoli segue con interesse Cambiaso del Genoa ed in caso di retrocessione del club ligure per gli azzurri potrebbe essere molto più facile imbastire una trattativa, anche se dovrà vedersela con Milan e Inter, anch’esse interessate al calciatore.