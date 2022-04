Serie A 2022/23, si parte il 14 agosto: calendario fittissimo per il Mondiale

La prossima Serie A prenderà il via il 14 agosto: calendario ricco di impegni, ecco le date, anche delle coppe, e gli incastri nella stagione del Mondiale invernale.

Mentre manca ancora il nome di chi vincerà la scudetto, per la Lega è già tempo di pensare al prossimo campionato. Lo impone una stagione atipica, interrotta dal Mondiale in Qatar.

La competizione è prevista fra il 21 novembre e il 18 dicembre e i club avranno a disposizione i calciatori fino alla giornata prevista per domenica 13 novembre. Dalla mezzanotte i convocati dovranno rispondere alle chiamate dei commissari tecnici, in un calendario che diventa fitto per tutti, e che impone ai club riflessioni.

Intanto però sono state ufficializzare le prime tappe della stagione 2022-23, che inizierà ufficialmente il 12 agosto con la Supercoppa Italiana e poi due giorni dopo con gli anticipi della prima giornata di Serie A. Sarà un mese caldissimo, e non solo per le condizioni climatiche. Fra il 14 e il 31 saranno infatti in programma ben 4 giornate, per rispondere alle esigenze della Fifa e ad una lunga sosta invernale.

Serie A 2022/23, inizio col botto: ecco tutte le date

A settembre le squadre affronteranno 3 turni, poi dopo il 18 raggiungeranno le nazionali e ritorneranno in campo per altre 5 giornate previste ad ottobre. Nel mese successivo, quello in cui poi i calciatori convocati voleranno in Qatar, si scenderà in campo giorno 3, poi il 6 in infrasettimanale e il 13.

La Serie A si fermerà quindi per più di 45 giorni, e il calendario prevede la ripresa il 4 gennaio con la giornata numero 16 di Serie A. Poi avanti tutto d’un fiato fino a marzo, mese in cui è prevista un’altra sosta nuovamente per le nazionali. Chiusura prevista per il 4 giugno, in un torneo molto spezzettato in cui ci saranno diversi turni infrasettimanali.

Le coppe nazionali ed europee: ecco le date

Anche i match europei subiranno delle variazioni. La fase a gironi non finirà infatti come di consueto a dicembre, ma si concluderà il 2 novembre. La prima giornata si giocherà quindi il 6-7-8 settembre, in anticipo rispetto al solito, e la seconda in quella successiva. Altre 3 nel mese di ottobre, in cui non ci sarà come accade in ogni stagione la pausa delle nazionali, e l’ultima, la sesta, nei primi giorni di novembre.

La fase a scontri diretti inizierà quindi a febbraio, con la finale prevista per il 28 maggio 2023. Per quel che riguarda la Coppa Italia gli ottavi partiranno a gennaio e saranno divisi in due in due slot, dal 10 al 12 e poi per altri 3 giorni fino al 19. Quarti in gara secca invece il 31 e ancora 1 e 2 febbraio, mentre le semifinali saranno ad inizio aprile con ritorno a fine mese e l’ultimo atto il 24 maggio.