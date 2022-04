De Laurentiis, mossa a sorpresa: la decisione sorprende tutti

Il Napoli domani giocherà contro il Sassuolo, ma De Laurentiis ha preso una decisione che ha sorpreso tutti.

Per il Napoli è stata una settimana molto particolare. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è stato pervasa da tantissimi critiche dopo aver subito l’incredibile rimonta domenica contro l’Empoli di Andreazzoli. Con la sconfitta del Castellani gli azzurri hanno dato definitivamente addio ad ogni sogno di gloria per la vittoria del campionato italiano.

Questi giorni per il Napoli sono stati contraddistinti dalla presenza quotidiana a Castel Volturno da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, infatti, ha voluto mostrare la sua vicinanza sia a Spalletti che alla squadra in questo momento così delicato, che ha portato solo un punto nelle ultime tre gare di campionato contro Fiorentina, Roma ed Empoli. Dopo tante voci di mercato e tante dichiarazioni che si sono susseguite in questa settimana, il Napoli domani torna finalmente in campo e lo farà al Maradona contro il sorprendente Sassuolo di Alessio Dionisi.

Gli azzurri hanno l’obbligo di vincere contro gli emiliani sia per chiudere il discorso qualificazione alla prossima edizione della Champions League che per dare un segnale all’intero ambiente affranto dopo la debacle di Empoli. De Laurentiis, per sottolineare ancora una volta l’importanza del match contro il Sassuolo, ha preso una decisione che ha sorpreso tutti.

Napoli-Sassuolo, De Laurentiis ha preso la decisione di andare il ritiro con la squadra

Come quanto riportato da ‘CalcioNapoli24’, infatti, anche Aurelio De Laurentiis sarà in ritiro questa notte con il resto della squadra. Il Napoli, infatti, come fa di solito prima di una gara interna, si è recato in serata all’Hotel Caracciolo, dove trascorrerà la vigilia del match di domani contro il Sassuolo. Il presidente, difatti, è stato l’ultimo ad arrivare all’albero partenopeo.

La decisione di De Laurentiis di andare in ritiro con la squadra è il suo ennesimo gesto di vicinanza nei confronti della squadra partenopea. Il presidente azzurro spera che gli uomini di Spalletti domani riescano a battere gli emiliani per avvicinarsi ancora di più ad una qualificazione alla prossima edizione della massima competizione vitale per le casse economiche del Napoli.