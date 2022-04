Il noto calciatore ha realizzato un tatuaggio davvero unico: ne hanno parlato anche in una trasmissione all’estero, ecco perché.

Una passione che accomuna tante persone, e che fra i calciatori dilaga. Dalle braccia, alle gambe, perfino al collo, e in alcuni casi anche sul volto.

C’è chi porta con sé simboli legati alla famiglia, chi vuole imprimere sul corpo le date di una vittoria o di una tappa importante nella vita, e chi sceglie invece forme fantasiose, colori particolari, dimensioni davvero grandi. I tatuaggi sono di sicuro fra le passioni dei calciatori, che spesso li mostrano anche sui profili social raccontando le lunghe ed estenuanti sedute per realizzarli.

Fra i tanti che hanno “esagerato”, mostrando disegni molto dettagliati, c’è Matteo Politano. La sua è una vera e propria opera d’arte, curata minuziosamente, eseguita con mano esperta e di grande qualità. Un capolavoro, così imponente e bello da essere diventato oggetto anche di un approfondimento all’estero, durante la trasmissione di una famosissima emittente.

Politano, il tatuaggio è un vero capolavoro

Otto ore di lavoro, un lungo e dettagliato racconto su Instagram, poi un risultato mostrato con grande orgoglio. Matteo Politano ha deciso di coprire la schiena con un fantastico ghepardo. Un primo piano curato nei minimi dettagli, fra sfumature, giochi di colori, gli occhi di ghiaccio.

Un vero e proprio capolavoro per l’esterno offensivo, del quale hanno parlato anche all’estero. Espn ha infatti dedicato uno spazio al tatoo di Politano, sottolineando le dimensioni e una esecuzione impeccabile. Se ne è occupato come spesso accade per molti calciatori partenopei e più in generale per tanti vip lo studio Valentino Russo Tattoo.

Un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati ma anche per i campioni della Serie A, che regalano maglie autografate e mostrano con orgoglio le foto con lui e i capolavori dell’artista. Politano però batte tutti, provate a dare un’occhiata al lavoro effettuato su tutta la sua schiena.

🐆🐆🐆🐆 📸 ¡Así se ve el impresionante tatuaje de Matteo Politano del Napoli! 🔝🔝🔝🔝🔝 pic.twitter.com/CwFzHPj03a — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 23, 2021