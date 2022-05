L’agente è sicuro sul ritorno del grande ex a Napoli: “Gioia incredibile”

L’agente parla del futuro del Napoli e fa chiarezza: “Sarebbe un grande ritorno, di sicuro una gioia incredibile”.

In casa Napoli è davvero tempo di riflessioni. Di sicuro sul futuro di Spalletti e di tanti calciatori, che nelle prossime settimane, o forse prima, dovranno chiarire le proprie intenzioni con il club.

De Laurentiis non ha intenzione di perdere tempo e sta già lavorando per ricompattare l’ambiente e puntare con forza al mercato per una nuova avventura. Dopo aver annunciato il primo innesto, riflette su squadra e società, e dall’ambiente arrivano consigli su come strutturare il Napoli che verrà.

In tal senso, in una intervista di qualche ora fa, si è espresso un famoso agente di calcio. Più che un consiglio il suo è un vero e proprio sogno. Ed è rivolto al ritorno di un grande ex, che per spessore e importanza potrebbe di sicuro fare al caso dei partenopei.

L’agente lo consiglia: “Manca uno come lui”

Durante una intervista su Kiss Kiss Napoli, per analizzare il momento del club, l’agente Fulvio Marrucco ha detto la sua su una figura che manca al Napoli. “Un ritorno di Zola nel ruolo di Dg? Non stiamo proponendo nulla – ha osservato Marrucco -, ma un personaggio come lui farebbe di sicuro comodo. Sarebbe una gioia incredibile, stiamo parlando di un personaggio di caratura mondiale”.

Poi prosegue: “Chiunque propone un progetto ad una figura come Gianfranco Zola fa di sicuro una scelta giusta, e rappresenterebbe certamente un buon affare”. Marrucco si è anche soffermato sul momento della squadra e su alcune mosse di Luciano Spalletti. “Credo sia stato testardo – ha ammesso –, avere Demme e Mertens e non utilizzarli è stato un delitto, ed è stata buttata un’occasione importante per lo scudetto”.