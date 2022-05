Maurizio De Giovanni lancia l’allarme in casa Napoli: “E’ un grave problema”

Maurizio De Giovanni avverte Spalletti e lancia l’allarme: qual è il problema che preoccupa lo scrittore tifoso del Napoli.

Il Napoli ha mollato la presa nel momento più bello, quando i tifosi ci stavano credendo e si erano fatti ingolosire dall’opportunità, per parafrasare le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente non perde di vista il vero ed unico obiettivo. Il suo Napoli deve ritornare in Champions League e non può permettersi di perdere punti per strada nelle ultime quattro gare di campionato rimaste.

De Laurentiis ha manifestato un problema dal suo punto di vista, condiviso anche da Maurizio De Giovanni, noto scrittore e tifoso del Napoli. L’autore di romanzi gialli ha cercato di analizzare il momento difficile che sta attraversando il club partenopeo, arrivando ad una conclusione: la squadra di Spalletti è calata nel rush finale e ci sarebbe un motivo specifico.

De Giovanni analizza: “Napoli, troppi infortuni perché…”

Il celebre scrittore napoletano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha spiegato il suo punto di vista sul crollo del Napoli nelle ultime gare di campionato. Secondo Maurizio De Giovanni, i ragazzi di Spalletti hanno avuto un calo fisico: “La Serie A è una maratona, va visto l’ordine d’arrivo. Il Napoli ha fatto una preparazione atletica per partire al meglio. Ma credo che ora sia evidente che la squadra abbia un problema fisico, e mi riferisco ai tanti infortuni muscolari“.

In effetti, si tratta della stessa sensazione avvertita da Aurelio De Laurentiis e manifestata allo staff tecnico. Tuttavia, Spalletti ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: “Se subisci i contropiedi può sembrare che non sei in condizione, ma i dati non fanno emergere differenze dalla normalità“. Dunque, il mister ha tranquillizzato il presidente: i giocatori stanno bene dal punto di vista atletico. Ma agli occhi dei tifosi non sembra tutto regolare.

Inoltre, De Giovanni ha analizzato un secondo problema: “Si tratta di quello motivazionale – aggiunge l’autore della saga I Bastardi di Pizzofalcone – Alcuni calciatori sono in scadenza, poi bisogna capire i vari Osimhen, Lozano, Fabian e Zielinski cosa vogliano fare. Non li vedo più lottare tutti insieme“.