Il Manchester United punta tutto su Osimhen: manca un solo dettaglio

Il Manchester United avrebbe individuato Osimhen come attaccante ideale per la prossima stagione. Resta da definire un solo dettaglio.

Il Manchester United vuole ripartire alla grande già dalla prossima stagione. I Red Devils, salvo clamorosi stravolgimenti, non prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League con molti giocatori che sono destinati a dire addio al club.

L’obiettivo della società, quindi, è quello di ricostruire al più presto una squadra competitiva per tornare a lottare per i migliori traguardi. Secondo le ultime indiscrezioni, è tornato a circolare con insistenza il nome di Osimhen, considerato come attaccante ideale per la prossima stagione. Le richieste di De Laurentiis sono chiare ma il fattore economico non sembra essere un problema per il club inglese, disposto a fare follie per il nigeriano.

Manchester United ultimo dettaglio e sarà assalto

De Laurentiis ha fatto intendere con chiarezza che non lascerà partire il proprio attaccante per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro. Altrettanto evidenti, però, sono state le dichiarazioni da parte del presidente riguardo l’incedibilità dei giocatori; nessuno di questi, infatti, può essere definito incedibile ed ogni offerta verrà valutata e discussa. Osimhen rappresenta uno dei gioielli più preziosi del club ma la sua permanenza non deve essere data per scontata. Il Manchester United è pronto a mettere sul piatto un offerta incredibile da oltre 100 milioni di euro e l’affare potrebbe sbloccarsi dopo aver definito un ultimo dettaglio. Il trasferimento del nigeriano, dalla serie A alla Premier, passa dal via libera del nuovo tecnico dei Red Devils. Eric ten Hag guiderà il club a partire dalla prossima stagione e le principali mosse di mercato verranno guidate dalla volontà del tecnico. Nel frattempo, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un incontro tra l’agente del giocatore e i dirigenti del Napoli.

Caccia al sostituto

Il Napoli, intanto, è già alla ricerca di un profilo che possa sostituire un’eventuale partenza di Osimhen. Il club azzurro è tornato ad osservare con attenzione i profili della Ligue One. L’ultimo nome accostato ai partenopei, infatti, è quello di Terrier, attaccante del Rennes che in questa stagione ha già messo segno 21 reti. Il costo del cartellino sia aggira intorno ai 16 milioni ma il prezzo potrebbe aumentare vista la concorrenza che potrebbe crearsi. Sul fronte serie A, invece, è stata rispedita al mittente l’offerta proposto dal Napoli al Sassuolo per Traore. I partenopei avevano presentato una proposta da circa 18 milioni, considerata troppo bassa dal club emiliano.