Napoli, le fasce per il sorteggio Champions: serve solo un miracolo

Il Napoli si è matematicamente qualificato ai gironi di Champions League: in quale fascia andrà la squadra di Spalletti? Servirà solo un miracolo…

Per il tredicesimo anno di fila il Napoli ha centrato l’Europa. Quest’anno, il club azzurro ritorna in Champions League, tra le grandi del continente. L’ultima volta che il Napoli ha partecipato al torneo è stata inserita nella seconda fascia, dunque in una posizione abbastanza privilegiata. Ancelotti quell’anno riuscì a centrare la qualificazione agli ottavi, per poi lasciare il posto a Rino Gattuso.

Il ritorno in Champions League del Napoli è stato accolto con l’amaro in bocca. Nonostante un buon cammino degli azzurri in campionato, Spalletti e i suoi ragazzi sono stati ampiamente criticati per aver infranto i sogni dei tifosi nella gara contro l’Empoli. Un finale di partita da incubo che ha tagliato la formazione partenopea dalla corsa Scudetto, il vero obiettivo stagionale per la piazza.

Intanto, è possibile delineare in linea teorica la fascia da cui verrà sorteggiata la squadra di Spalletti. Il sorteggio dei gironi di Champions avverrà il 25 agosto, quando il campionato sarà appena iniziato, ed il Napoli scoprirà le sue avversarie: ecco in quale fascia sarà inserita.

Napoli in Champions, speranze al lumicino per la seconda fascia

La formazione azzurra è al 25° posto per coefficienti. Una posizione poco privilegiata, che difficilmente permetterà al Napoli di salire in seconda fascia nel sorteggio dei gironi della prossima Champions League. Tuttavia, il club è certo di andare almeno in terza fascia. Sarà una delle squadre che tutte le big vorranno evitare.

Non è ancora ufficiale la divisione per fasce. Bisognerà attendere ancora i verdetti dei campionati esteri per capire in quali fasce saranno inserite tutte le partecipanti del torneo. Il Napoli potrebbe ancora ambire al Pot 2, se non dovessero centrare la qualificazione in Champions nove squadre davanti a lei nel ranking UEFA. Se ne possono indicare già 5: Roma, Atalanta, Lione (ancora matematicamente in corsa per la Champions, ma con flebili speranze), due tra Manchester United, Tottenham, Arsenal e Chelsea.

Altri club dinanzi al Napoli nella classifica per coefficienti UEFA che potrebbero non qualificarsi ai gironi di Champions League sono: Villarreal, Shakhtar Donetsk (che giocherà il turno preliminare), Lipsia, Ajax (se non dovesse vincere il campionato olandese e perdere nel turno preliminare di Champions). Infine in Spagna devono ancora matematicamente qualificarsi Barcellona, Siviglia e Atletico Madrid, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto della Liga. Se una di queste dovesse cadere, il Napoli ne potrebbe trarre beneficio.