Kalidou Koulibaly “sarracino”: capitan futuro canta in napoletano – VIDEO

Koulibaly “sarracino” diverte i tifosi del Napoli: la sua performance canora in napoletano è incredibile, le immagini dal web.

Sarà un’estate movimentata in casa Napoli. Koulibaly torna in Champions League con il suo Napoli, avrà la fascia da capitano al braccio e sarà nuovamente al centro delle notizie di mercato.

Il difensore senegalese è tra gli uomini più ambiti della formazione di Spalletti. Lo scorso anno il mister aveva chiesto esplicitamente di non cedere il centrale. Si sarebbe fatto legare con le catene pur di non lasciarlo andare. Alla fine aveva ragione Luciano. Koulibaly è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo Champions. La sua presenza in campo rassicura tutti e non a caso viene chiamato Comandante dallo spogliatoio azzurro.

Con l’addio di Insigne, Kalidou si appresta a diventare capitano del Napoli: un traguardo importante per la sua carriera. In città è considerato più di un idolo. Un punto di riferimento, un leader silenzioso, un gigante buono. I napoletani si sono affezionati alla figura di Koulibaly e in tante occasioni hanno mostrato una grande dimostrazione d’affetto nei suoi confronti. Inoltre, il senegalese ha imparato tanto dalla cultura napoletana. Sa come fare il caffé, parla anche la lingua del popolo e canta anche in napoletano! Ecco con quale brano ha mostrato le sue doti canore dopo la vittoria sul Sassuolo.

Koulibaly canta “O’ sarracino”: l’esibizione è incredibile – VIDEO

Dopo la rete siglata ai neroverdi, Kalidou Koulibaly è andato in giro a festeggiare la vittoria del Napoli assieme ad un amico. Il centrale azzurro ha girato con una Fiat 500 rossa d’epoca assieme ad Ivan Ciaramaglia️️. Nelle casse del veicolo più famoso d’Italia pompava una musica d’epoca, proprio come la macchina.

L’amico del centrale azzurro ha ripreso Kalidou in auto e ha postato un paio di video sui social. In uno, il calciatore cantava “Tu vuò fà l’americano” di Renato Carosone. Una dei più brani locali più famosi al mondo, simbolo di italianità anche all’estero. Successivamente, Ivan ha pubblicato un nuovo video mentre Koulibaly ascoltava e cantava “O’ sarracino“, altro grande classico di Carosone. D’altra parte, chi meglio di Kalidou poteva intonare le note di questo brano?

PER VEDERE IL VIDEO DI KOULIBALY CHE CANTA O’ SARRACINO – CLICCA QUI

Infatti, il termine “sarracino” fa riferimento agli arabi, nello specifico ai musulmani d’oriente. Chiaramente, Koulibaly non è arabo, ma segue attentamente i precetti dell’Islam. La musica orientale e folkloristica ideata da Carosone e Nisa hanno affascinato il gigante buono del Napoli, che ha divertito tutti i tifosi azzurri con la sua performance.