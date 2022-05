Fabian Ruiz, decisione presa: il Napoli è pronto a farlo

By

Fabian Ruiz potrebbe cambiare squadra la prossima stagione. Il Napoli, infatti, ha preso una decisione per cautelarsi.

Il Napoli, dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, può pensare in maniera più serena alla prossima stagione. In casa partenopea si respira un’aria di profondi cambiamenti per la prossima annata. Tra i calciatori che potrebbero cambiare team bisogna sicuramente inserire Fabian Ruiz.

Il futuro del centrocampista, infatti, potrebbe essere lontano da Napoli. Il contratto di Fabian Ruiz con il club partenopeo scadrà a giugno dell’anno prossimo, ma il suo rinnovo è sempre più improbabile, visto che le due parti non si incontrano da tempo. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, quindi, per evitare di perdere l’ex giocatore del Betis Siviglia a parametro zero saranno ‘quasi costretti’ a cederlo nella prossima estate.

Il calciatore non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a giocare un giorno in Spagna. Fabian Ruiz, difatti, è stato più volte accostato alle tre grandi della Liga: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Con l’arrivo di Carlo Ancelotti, che è stato tra i principali motivi dell’arrivo del centrocampista a Napoli, i ‘Blancos’ sono sicuramente diventati i favoriti per accaparrarsi le prestazioni del giocatore azzurro.

Il Napoli è pronto a cedere Fabian Ruiz, ma non per meno di 50 milioni di euro

Proprio sul futuro di Fabian Ruiz, il Napoli ha preso una decisione molto importante. Secondo quanto riportato dal ‘Mattino’, infatti, la società partenopea ha fissato il prezzo del proprio centrocampista, ovvero circa 50 milioni di euro. Il club partenopeo, sempre come quanto scritto dal quotidiano, difficilmente accetterà delle offerte al di sotto di questa cifra per lasciare andare lo spagnolo.

Se dovesse ricevere questa cifra, il Napoli sistemerebbe i propri conti e potrebbe avere una maggiore liquidità da poter investire in sede di calciomercato. Fabian Ruiz ha disputato un’ottima stagione, anche se negli ultimi mesi il livello delle sue prestazioni è molto calato. C’è da dire che lo spagnolo sta combattendo da mesi con una pubalgia, che sicuramente non gli ha permesso di giocare al meglio della condizione.