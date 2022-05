“Batte Benzema e Messi”: cosi Kvaratskhelia fa già sognare i tifosi

Una classifica molto particolar di certo non di quelle usuali, battute per lo più dai tifosi. Eppure il dato è significativo, molto.

La classifica in questione è di quelle che certo potrebbe misurare un certo grado di entusiasmo, che potrebbe dire molto circa quelle che sono sono in qualche modo la aspettative e la curiosità intorno a Kvaratskhelia neo acquisto del Napoli. Il georgiano sul web supera tutti, senza alcun appello. E’ lui il più cliccato del mese di aprile. Gli altri, da Messi a Benzema, tutti dietro.

E’ il nome del momento, il calciatore del momento, su questo non vi è dubbio. Tutti vorrebbero veder arrivare quanto prima la nuova stagione per godersi qualche immagine, sul campo di Kvaratskhelia, georgiano, stella del futuro secondo molti, un acquisto d’eccezione per il Napoli di De Laurentiis. Il calciatore entusiasma la piazza e non solo, il web è letteralmente pazzo di lui.

Su Transfermarkt, il famoso sito web dove le informazioni, tutte, su un determinato calciatore sono reperibili in pochi secondi, informazioni a trecentosessanta gradi, il più cliccato, il più ricercato del mese di aprile è stato proprio Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha praticamente superato in visualizzazioni tutti i big europei e mondiali. L’attesa è tanta

Kvaratskhelia batte tutti: il talento del Napoli è la nuova stella del web

Il più cercato 🖱 ad aprile su #Transfermarkt? Khvicha #Kvaratskhelia, vicino a vestire i colori del #Napoli 🔜🔵, batte Benzema e Messi. pic.twitter.com/ev000arU3b — Transfermarkt.it (@TMit_news) May 2, 2022

Kvaratskhelia li batte tutti, il georgiano del Napoli, da poco ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis risulta infatti essere stato per il mese di aprile il calciatore più ricercato su Tranfermarkt. La curiosità riguardo il calciatore è tanta, le aspettative, la curiosità nei confronti del ragazzo che la stragrande maggioranza dei tifosi conosce solo grazie ai video pubblicati proprio dal web.

Dietro Kvaratskhelia, nella speciale classifica dei più cliccati su Trasfermarkt possiamo trovare ad esempio Nukunku, Benzema, Nunez, Messi, Dybala, Vlahovic, Martinez, Abraham e Origi. Il popolo del web, insomma ha le idee abbastanza chiare. Vuole conoscere la stellina georgiana, vuole saperne di più, vuole in qualche modo capire che giocatore ha preso il Napoli per la prossima stagione. Tutto insomma è velato da particolare entusiasmo. I tifosi hanno acceso i propri radar, le aspettative a questo punto crescono. Kvaratskhelia in Serie A, colpisce tutti e tutti aspettano di vederlo.