La moglie di Zielinski incanta sui social: che forme Laura Slowiak

I tifosi del Napoli apprezzano Piotr Zielinski per le sue qualità calcistiche, ma di certo non disprezzano la sua favolosa moglie, Laura

Sicuramente la continuità di rendimento non è il suo pezzo forte, ma la classe di Piotr Zielinski è innegabile. Anche quando non lascia il segno per prestazioni memorabili, spesso regala numeri d’alta scuola. Allo stesso modo è quasi sempre protagonista delle giocate decisive. La sua qualità a centrocampo è essenziale per il Napoli, anche se – obiettivamente – spesso si “assenta” un po’ troppo dalla partita, oppure non riesce a essere incisivo.

Talvolta anche dal punto di vista fisico. Ma a proposito di fisico, su questo non ha nulla da inviare a nessuno la sua splendida Laura Slowiak. Polacca come lui, è la moglie del centrocampista del Napoli. I due si sono conosciuti da giovane e stanno insieme da molto tempo. Si sono sposati tre anni fa in patria, con una cerimonia alla quale hanno partecipato molti amici napoletani. I due sono molto uniti e formano una coppia a dir poco perfetta.

Laura Slowiak è la splendida foto di Zielinski: le sue foto incantano

E perfetta è anche la splendida Laura, una ragazza dolce e per bene. Un viso meraviglioso e un fisico invidiabile, che spesso mette in mostra con foto in costume. Molte arrivano proprio dal golfo di Napoli. Lei e suo marito vanno spesso in banca dalle parti di Sorrento. Laura vanta oltre 40mila followers e i tifosi del Napoli sono ormai affezionati a lei. Al di là della sua splendida bellezza, Laura parla molto bene della sua città “adottiva” e ne elogia le qualità.

I due sono diventati genitori da poco, ma questo ha portato a una svolta familiare difficile per Piotr. Laura, infatti, è tornata in Polonia per stare vicino alla sua famiglia. La madre, infatti, la aiuta con il piccolo. Una prova non facile per il centrocampista azzurro, che sente la nostalgia della famiglia. Qualcuno ha anche pensato che il suo rendimento non ottimale possa dipendere da questo. Ma ovviamente sono solo ipotesi.