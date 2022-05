Torino-Napoli, non solo Bremer: altre defezioni tra i granata, gli assenti

Sabato pomeriggio il Torino si preparerà ad affrontare il Napoli con diversi assenti: la situazione della squadra granata nel dettaglio

Sabato pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino Ivan Juric non potrà schierare la miglior formazione. Nel match contro il Napoli, che per obiettivi non ha nulla da dire, i granata devono fare i conti con parecchi problemi. E’ importante, sia per l’una che per l’altra squadra, provare a migliore la posizione in classifica e chiudere il campionato in crescendo.

Un interesse che ha soprattutto il Napoli, che deve innanzitutto tenere dietro la Juventus (ora è quarta a 1 punto dal terzo posto occupato dagli azzurri) e perché no sognare di acciuffare un imprevedibile secondo posto. Il Torino, invece, cerca la continuità dopo la vittoria contro l’Empoli, provando a riscattare la sconfitta dell’andata. Tuttavia, Juric dovrà fare i conti con alcune assenze certe e diversi giocatori in dubbio. Di sicuro mancherà lo squalificato Lukic, faro del centrocampo e brillante vice rigorista quando è mancato Belotti.

Torino, guai per Juric: assenza pesanti in attacco e forse anche in difesa

Altra perdita importante è quella dell’attaccanta paraguiano Antonio Sanabria, che dovrà rimanere fuori per almeno un altro paio di partite. Per lui problema muscolare. Sono in dubbio anche Bremer, Pjaca, Zaza e Warming. L’eventuale assenza del difensore (affaticamento muscolare) sarebbe pesante, perché parliamo del migliore o comunque tra i migliori nel suo ruolo in questo campionato. E sarebbe un peccato perdersi il duello con Koulibaly. Anche l’assenza di Pjaca sarebbe un problema, perché l’attacco del Torino è già carente senza Sanabria e con lo stesso Zaza non al meglio. Tra questi, chi potrebbe recuperare è proprio il difensore brasiliano, anche se l’allenatore granata proverà a ritrovare almeno uno tra i due ex juventini Pjaca e Zaza per completare l’attacco e provare a fare male alla squadra di Spalletti.

Torino-Napoli, la situazione dei granata

Calciatori in dubbio:

Bremer

Pjaca

Zaza

Warming

Calciatori infortunati:

Sanabria

Edera

Fares

Calciatori squalificati: Lukic (1 giornata)

Calciatori diffidati: Buongiorno, Djidji, Ola Aina, Singo