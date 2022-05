Napoli, si chiude per il nuovo acquisto: l’annuncio esalta i fan

By

Dopo la qualificazione in Champions League, il Napoli ha chiuso anche per un nuovo acquisto per la prossima stagione.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il pareggio della Roma di José Mourinho contro il Bologna di domenica sera, ha raggiunto aritmeticamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nonostante il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, in casa partenopea c’è profonda amarezza per non aver sfruttato l’occasione di potersi giocare lo Scudetto col Milan ed Inter fino all’ultima giornata di campionato.

Mancano ancora tre giornate al termine della stagione, in cui il Napoli deve difendere il terzo posto dalla Juventus di Massimiliano Allegri, ma i tifosi partenopei già stanno pensando alla prossima stagione. I sostenitori azzurri, infatti, sperano che Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli riescano ad allestire una squadra che continui ancora a competere per la vittoria del campionato italiano.

Tutto fa pensare che per la prossima stagione ci saranno tantissimi cambiamenti nella squadra di Luciano Spalletti. Se l’addio di Lorenzo Insigne, che giocherà con il Toronto da luglio, è ormai ufficiale, il futuro in maglia azzurra sia di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski è molto incerto. Mentre dal punto di vista degli acquisti ci sono delle importantissime novità di mercato per un obiettivo del Napoli.

Il Napoli ha chiuso per Mathias Olivera del Getafe. I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, il Napoli, dopo Kvaratskhelia, ha chiuso anche per Mathias Olivera del Getafe. Il terzino uruguaiano sarà, quindi, il secondo acquisto del club partenopeo per la prossima stagione. Il calciatore sostituirà in rosa Faouzi Ghoulam, che lascerà la squadra azzurra da parametro zero al termine di questa stagione.

Il Napoli sta seguendo da tempo Mathias Olivera, ma ultimamente sembrava che la trattativa si fosse arenata. Tantoché si sono susseguite tantissime indiscrezioni di mercato su Hickey del Bologna, che avrebbe chiesto una cifra spropositata a Giuntoli. L’annuncio di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ sicuramente farà piacere ai tifosi del Napoli, visto che da tantissimo tempo c’era una falla da coprire nel ruolo del terzino sinistro.