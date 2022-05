Perché il Napoli “deve tifare” Inter per la corsa scudetto

Il finale di campionato potrebbe regalare al Napoli una inaspettata sorpresa. La classifica potrebbe alla fine sorridere agli azzurri.

Il Napoli di Spalletti sicuro partecipante alla prossima Champions League potrebbe ricevere un inaspettato regalo dall’eventuale classifica della Seria A. Se c’è una vincitrice ipotetica che potrebbe portare vantaggio in qualche modo agli azzurri quella non è ad esempio l’attuale capolista. Una vittoria finale del Milan allontanerebbe il Napoli da un significativo vantaggio.

Il Napoli di Spalletti al momento, stando all’attuale ranking Uefa, dovrebbe partire dalla terza fascia per quel che riguarda gli accoppiamenti nei prossimi gironi di Champions League. Se a vincere il campionato sarebbe ad esempio l’Inter potrebbero innescarsi una serie di fattori, complessi, certo ma realisticamente realizzabili che porterebbero addirittura gli azzurri in seconda fascia.

La vittoria del Milan potrebbe invece addirittura far perdere posizione al Napoli, al momento venticinquesimo, con i rossoneri che andrebbero chiaramente in prima fascia per quel che riguarda i gironi champions rendendo quindi più complesso l’eventuale cammino dell’undici di Spalletti. Oggi insomma, se dovesse scegliere una favorita per il titolo, il Napoli dovrebbe tifare Inter.

Il Napoli insomma direbbe Inter per sperare in un clamoroso passo in avanti

Il Napoli insomma, nello scegliere una sua eventuale preferita per il titolo finale dovrebbe optare per i nerazzurri. La loro vittoria, infatti porterebbe il Milan lontano non solo dalla posizione del Napoli, ma lascerebbe a questi ultimi un interessante margine di recupero, complesso certo ma potenzialmente e teoricamente realizzabile. Il campionato insomma è più che aperto per i ragazzi di Spalletti.

Il Napoli torna in Champions League a distanza di due anni, lo fa in un campionato in cui secondo molti avrebbe potuto recitare ben altro ruolo. Lo fa al momento da terza classificata, con la Juve pronta ad approfittare di un qualsiasi ed eventuale passo falso dei ragazzi di Spalletti. L’Inter campione favorirebbe, anzi potrebbe favorire gli azzurri, il Milan invece, di certo no. La scelta insomma è più che chiara, le speranze insomma pendono per la Milano nerazzurra. Il Napoli insomma, attende e spera.