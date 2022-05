L’ex Napoli è nei guai: accuse pesanti da una famosa attrice

L’ex calciatore del Napoli dovrà rispondere di una serie di accuse molto pesanti: arrivano da una famosa attrice.

Un caso di revenge porn, con accuse pesantissime arrivate al termine di una relazione a quanto pare difficile e molto tormentata. Nel mirino della procura c’è un ex calciatore del Napoli, ora costretto a difendersi in tribunale.

Per lui arrivano le accuse di stalking, diffamazione, estorsione, e di aver fatto circolare un video molto esplicito in cui la coppia era ripresa in un momento di intimità. Angelo Paradiso, classe 1977, ex calciatore del Napoli e della Lazio, avrebbe incassato una perquisizione da parte degli inquirenti, che che vogliono vederci chiaro e prenderanno in esame anche il suo smartphone.

La denuncia arriva infatti da una attrice molto famosa, che dopo una breve storia avrebbe chiarito di essere vittima di una vera e propria ossessione da parte dell’ex compagno. Lo afferma “Repubblica”, che ha svelato altri dettagli di una storia molto delicata e a quanto pare finita nel peggiore dei modi.

Angelo Paradiso, accuse pesanti dalla famosa attrice

Una carriera da calciatore fra Napoli e Lazio, con tanti passaggi in fra i club di Serie C e alcune esperienze anche all’estero, poi un cambio di rotta radicale che ha reso Angelo Paradiso un imprenditore. Dopo una relazione molto breve con una famosa attrice, sarebbero però maturate le accuse che lo hanno messo di diritto nel mirino della procura.

Paradiso al termine della relazione avrebbe continuato a tormentare l’attrice, seguendola durante una lunga serie di appuntamenti lavorativi e spacciandosi addirittura in alcune occasioni per il suo manager. Lo racconta “Repubblica”, che sottolinea anche i dettagli dell’indagine e le analisi che sarebbero in corso sul cellulare dell’ex calciatore alla ricerca di prove.

L’accusa più grave sarebbe infatti la divulgazione di un filmato hard che secondo l’attrice starebbe fortemente condizionando e danneggiando la sua carriera. Ecco quindi che i pm vogliono vederci chiaro, e capire se dal cellulare di Paradiso sia partito il filmato in questione. Una storia molto delicata sulla quale saranno le indagini e i tribunali a fare chiarezza per verificare gli eventuali altri illeciti che la ex compagna avrebbe contestato.