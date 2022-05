Napoli, colpo di scena in conferenza stampa: non c’è Spalletti!

Nella conferenza stampa della vigilia di Torino-Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti non si è presentato ai microfoni dei giornalisti, mandando al suo posto lo staff al completo

Domani alle ore 15.00 ci sarà Torino-Napoli, gara valida per la 36° giornata di Serie A TIM. Come di consueto è iniziata la classica conferenza stampa della vigilia in casa azzurra, ma c’è stato un clamoroso colpo di scena. Il tecnico Luciano Spalletti non si è presentato, al suo posto si è presentato ai microfoni dei giornalisti lo staff al completo, composto dal vice Domenichini, il preparatore atletico Sinatti e il collaboratore Baldini.

Non sappiamo ancora il motivo dell’assenza del tecnico di Certaldo.