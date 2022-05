Fabian Ruiz, arriva il rinnovo? C’è la data dell’incontro

Fabian Ruiz ed il Napoli si incontreranno prima dell’ultima giornata contro lo Spezia per decidere il suo futuro in azzurro. Il rinnovo non è più così improbabile.

Ieri un gol pesante contro il Torino, proprio come accaduto contro la Lazio, ora l’incontro per decidere il suo futuro nel Napoli. Tempo di scelte per Fabian Ruiz che, se prima sembrava molto lontano dal Napoli a fine stagione, adesso lo spagnolo potrebbe anche restare e rinnovare il suo contratto con gli azzurri.

Fabian Ruiz è legato al Napoli da un contratto con scadenza a Giugno 2023 e l’ex Betis deve prendere ora una decisione. I tanti alti e bassi in questa stagione hanno fatto storcere il naso ai tifosi, ma per il centrocampista spagnolo potrebbe esserci un’altra chance per redimersi ai loro occhi e a quelli della società azzurra. Società che, però, ha fretta e ha fissato un incontro con il giocatore nei prossimi giorni

Fabian Ruiz-Napoli: il rinnovo ora è possibile

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Fabian Ruiz ed il Napoli si incontreranno prima della partita contro lo Spezia, valevole per l’ultima giornata di campionato. Gli azzurri vogliono mettere le basi per la prossima stagione e capire subito chi vorrà far parte del nuovo progetto.

Fabian Ruiz non ha mai nascosto il suo desiderio di voler restare al Napoli, anche se le prove offerte non sono state convincenti. Il centrocampista spagnolo, scirve il quotidiano campano, gode della stima di Spalletti ed il tecnico toscano sarebbe felice di poterne usufruire anche il prossimo anno.

Nell’incontro che si terrà prima della sfida contro lo Spezia, Giuntoli e l’agente di Fabian si incontreranno per capire quanto c’è di vero sulle voci che parlano di un interesse dalla Liga (si è parlato di Real Madrid ndr.) e se ci sono margini per il rinnovo. La cosa certa è che il futuro di Fabian si deciderà in questo incontro, con il Napoli che potrebbe decidere di rinnovargli il contratto o di cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero.

Nonostante il rendimento altalenante, in questa stagione Fabian Ruiz ha disputato 37 partite tra campionato e coppe, segnando 7 gol e firmando 5 assist, oltre ad essere stato decisivo nel legittimare la terza posizione in classifica. Ecco perché pensare ad un rinnovo adesso non è più utopia