Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, sarà al Comune per un evento legato al grande Diego Armando Maradona

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è soddisfatto per l’accesso del suo Napoli alla prossima Champions League. Si torna nella più importante competizione europea dopo due anni. Introiti sicuri e la possibilità di pianificare il futuro con maggiore calma. Il suo intervento dopo la disfatta di Empoli ha permesso al Napoli di serrare le fila giusto in tempo per blindare l’accesso alla coppa. Due vittorie di fila, contro Sassuolo e Torino, che stanno dando anche la quasi totale certezza anche del terzo posto.

Infatti manca soltanto l’aritmetica. Ecco perché De Laurentiis è più sereno, e si prepara a un importante appuntamento. Domani il patron sarà di nuovo a Napoli, e non soltanto per stare vicino alla sua squadra. E’ atteso in Comune, a piazza Municipio, per un evento molto importante. Come si legge sul Corriere dello Sport, lo attende il sindaco Gaetano Manfredi per una importante manifestazione. De Laurentiis regalerà al sindaco di Napoli una copia in miniatura della statua di Maradona che è stata messa nella zona spogliatoi dell’omonimo stadio.

Maradona, De Laurentiis atteso in Comune per una cerimonia speciale

La cerimonia è prevista per le ore 15 e si terrà a Palazzo San Giacomo, nella Sala Giunta che sarà allestita per l’occasione. Anche il sindaco di Napoli ricambierà con un omaggio per il presidente azzurro. Si tratta di una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro di Maradona. Anche in questo caso è un’opera scultorea molto ricercata e preziosa: un regalo che sicuramente il presidente del Napoli apprezzerà molto.

Per il presidente del Napoli una giornata particolare, ricordando i fasti del grande Diego. Il Napoli sta dando molta importanza al suo idolo: dalle maglie speciali a una esclusiva linea di abbigliamento con il volto del Pibe. E non è mancato un pullman speciale per la squadra, anche in questo caso griffato Maradona. Un modo per creare appartenenza e identità tra la squadra e i tifosi, che vedono nel grande Diego un esempio da seguire, una guida. Insomma, un vero e proprio D10S…