Maradona continua a battere record: un’altra leggenda deve arrendersi

Diego Armando Maradona batte un nuovo record: l’ex attaccante del Napoli supera il primato di una leggenda americana.

Maradona fa parlare di sé anche dall’aldilà. E’ passato un anno e mezzo dalla scomparsa di Diego, abbandonato da familiari e medici poco dopo il suo sessantesimo compleanno. Gattuso, all’epoca tecnico del Napoli, l’aveva invitato a Castel Volturno sperando che potesse riprendersi nel minor tempo possibile.

Diego ha lasciato i suoi cari, gli amici (quelli stretti pochi) e soprattutto ha lasciato un intero popolo che lo voleva bene, composto da napoletani e argentini. Così lontani, ma così simili.

Chiaramente, con la morte di Maradona, tutti i suoi oggetti, le maglie collezionate, palloni, cappelli di sua proprietà o a lui associati hanno visto un aumento del valore di mercato. Tra i tanti cimeli, la famosissima maglia di Argentina-Inghilterra del Mondiale ’86 è stata messa all’asta, sfondando la barriera del record: ecco a quanto è stata venduta e quale altra leggenda sportiva è stata battuta.

Maradona, la maglia va all’asta: battuto il record del 2019

La maglia di Diego Armando Maradona del famosissimo match legato alla Mano de Dios e al gol del secolo è stata venduta all’asta per 8,8 milioni di euro (9,3 milioni di dollari). La camiseta dell’Albiceleste apparteneva ad un ex centrocampista dell’Inghilterra, che a fine partita aveva chiesto di scambiare la maglietta con il campione sudamericano.

Dopo tanti anni, Steve Hodge decise di donarla National Football Museum di Manchester, per poi esser messa all’asta con prezzo base fissato a 5 milioni di euro. La famiglia di Diego, però, ha sostenuto per diverso tempo che la maglia appartenesse al primo tempo della sfida tra Argentina e Inghilterra. Dunque, quella messa all’asta, secondo le figlie di Maradona, non era la maglia della Mano de Dios. Nonostante le polemiche, la maglia di Diego Armando Maradona è stata venduta e proprio allo scadere sono arrivate ben sei offerte, tra cui quella finale di 9,3 milioni di dollari. Battuto il record del 2019, appartenente al campione statunitense di baseball degli anni venti Babe Ruth. La maglia del lanciatore arrivò a 5,6 milioni di dollari. Insomma, Diego continua a scrivere la storia e battere record. Primati anche economici, non solo sportivi.