Ghoulam spiazza tutti: l’algerino pronto al gesto eclatante

Faouzi Ghoulam lascerà il Napoli a termine di questa stagione. L’algerino a luglio potrebbe compiere una decisione eclatante.

Il Napoli, visto l’addio ufficiale di Ghoulam a fine stagione, sta cercando un terzino sinistro per la prossima stagione. I calciatori più accostati in queste ultime settimane al club partenopeo sono Aaron Hickey e Mathias Olivera del Getafe. Il nome più vicino a vestire la maglia azzurra, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, è l’uruguaiano, visto che il Bologna ha chiesto 25 milioni di euro per lasciare andare via lo scozzese.

Ghoulam lascerà il team azzurro a fine stagione dopo otto stagioni, contraddistinte sicuramente da tantissima sfortuna. L’algerino, infatti, dal 2017 è stato attanagliato da molteplici infortuni che, certamente, hanno bloccato la sua carriera da giocatore. Tutto iniziò nel corso di una gara di Champions League del Napoli di Maurizio Sarri contro il Manchester City di Pep Guardiola, ovvero quando Ghoulam riportò la rottura del crociato destro. In quel momento il calciatore azzurro era molto probabilmente il miglior terzino sinistro in circolazione.

Ma la sfortuna non smise di colpire Ghoulam, visto che nel febbraio successivo subì allo stesso ginocchio operato una frattura trasversale della rotula. Il terzino, da lì in poi, ha giocato pochissimo con la maglia partenopea: solo 58 presenze nelle ultime quattro stagioni, in cui la maggior parte di queste è subentrato nei minuti finali.

Napoli, Faouzi Ghoulam potrebbe prendere la decisione di lasciare il calcio giocato a fine stagione

Secondo quanto riportato dal ‘Mattino’, Gholam a termine della stagione potrebbe prendere una decisione che spazzerebbe tutti. Il terzino, infatti, potrebbe anche lasciare già il calcio giocato. I problemi fisici di questi anni, difatti, non sono mai stati recuperati del tutto dal calciatore algerino.

Se Faouzi Ghoulam, che in questi anni non ha mai avuto mercato, dovesse prendere questa decisione, sarebbe una notizia tristissima per tutto il mondo del calcio. La storia della carriera di questo calciatore è il segno che la sfortuna può continuare a colpire in maniera perversa e ciclica sempre lo stesso giovane giocatore.