“C’eravamo tanto amati”: l’indizio sul futuro di Zielinski

Nelle ultime stagioni Piotr Zielinski è stato l’uomo in più a centrocampo del Napoli, ma quest’anno le cose sono cambiate. Ed ora il futuro del polacco è davvero un rebus.

Da asso nella manica a oggetto misterioso. Così si può sintetizzare l’ultima stagione di Piotr Zielinski con la maglia del Napoli. Il centrocampista polacco aveva iniziato alla grande questo campionato, andando a confermare quanto fatto vedere negli anni precedenti, ma nella seconda parte di stagione si è completamente perso.

In questa stagione, Zielinski ha collezionato 33 presenze in Serie A, segnando 5 gol e firmando 5 assist. Tuttavia, il centrocampista polacco è partito solo 25 volte dal 1′ in 36 giornate disputate, partendo ben 8 volte dalla panchina. L’ultima volta che Zielinski ha giocato come titolare è stato il 10 Aprile nel match perso contro la Fiorentina, poi è subentrato nelle due gare successive contro Roma ed Empoli, mentre col Sassuolo non ha disputato neanche un minuto. E ciò non ha fatto che alimentare le voci su un possibile addio al Napoli.

Zielinski-Napoli: prove d’addio?

Nel 2022, i numeri di Zielinski sono davvero impietosi, con il polacco che ha segnato solamente un gol, per di più in Europa League contro il Barcellona al Camp Nou, non firmando alcun assist. Un bottino molto misero, considerando che nei primi 5 mesi di questa stagione Zielinski aveva realizzato 6 gol e 5 assist in tutte le competizioni.

Il centrocampista polacco è gravemente calato a livello di rendimento, non riuscendo più ad incidere in maniera concreta e che in campo ha anche mostrato una condizione fisica pessima. Spalletti ha sempre stimato molto Zielinski fin dal suo arrivo a Napoli, ma anche il tecnico toscano si è reso conto che l’ex Udinese non è affatto nelle condizioni per essere titolare in quest’ultimo mese.

Tutte queste panchine, inoltre, accendono anche le voci di mercato. Dalla Germania negli scorsi giorni si è parlato di un interessamento del Bayern Monaco, con il club bavarese pronto ad andare all’assalto a fine stagione. Zielinski ha un contratto con il Napoli fino a Giugno 2024, ma ad oggi è ipotezzabile che l’esperienza in azzurro possa chiudersi prima.

Con il Napoli, Zielinski ha collezionato 279 presenze in 6 anni, siglando 39 gol e firmando 33 assist, dimostrandosi l’uomo in più a centrocampo per il Napoli. Ora, però, potrebbe essere arrivato il momento dei saluti e chissa che il giocatore non sia già con la valigia pronta, con l’interesse del Bayern Monaco lo lusinga e lo affascina.