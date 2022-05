Napoli, sarà autentica rivoluzione: due in bilico, Giuntoli ha lui nella lista

Il Napoli di Spalletti più che mai attento a costruire le basi per la prossima stagione. In queste tante sono tante le voci che si rincorrono.

Gli ultimi giorni, le ultime settimane, anzi, sono state particolarmente movimentate per il Napoli. La condotta non proprio soddisfacente in campionato e le voci riguardanti possibili partenze nella prossima sessione di mercato hanno di certo segnato e non poco l’ambiente. Il ds Cristiano Giuntoli, però, sembra avere le idee ben chiare in merito a ciò che sarà.

Le ultime settimane del Napoli di Luciano Spalletti hanno probabilmente chiarito la vera cifra della rosa a disposizione del tecnico toscano. Ragion per cui, considerate scadenze di contratti ed altre fondamentali dinamiche che di fatto partecipano all’armonia di una rosa. Armonia che chiaramente il prossimo anno andrà del tutto recuperata e non solo.

Si proverà ad accrescere il bagaglio fisico e mentale che spesso in questi ultimi mesi ha rappresentato un vero e proprio tasto dolente per il Napoli. Giuntoli è al lavoro per trovare degni sostituti dei calciatori che potrebbero lasciare gli azzurri ma non solo. Si cercano profili pronti che possano contribuire sin da subito a dare un nuovo volto alla squadra.

Le chiavi per dare un nuovo volto al Napoli: la società sembra aver individuato i nomi giusti

Da chiarire, per il prossimo mercato quelle che saranno le posizioni di un paio di calciatori attualmente a disposizione di mister Spalletti. Cosa succederà a Fabian Ruiz? Oppure a Zielinski e Demme? Secondo il Corriere dello Sport non ci sono dubbi sulla permanenza di Lobotka, Elmas e Anguissa che sarà riscattato dal Fulham. I primi due invece potrebbero partire di fronte ad offerte ritenute congrue. In quel caso Giuntoli saprebbe come muoversi.

Il nazionale svedese del Bologna, Svanberg potrebbe infatti essere uno dei nomi in cima alla lista del ds Giuntoli. Molto seguito anche Antonin Barak 27ennedel Verona. Nel caso di Svanberg parliamo di contratto in scadenza nel 2023, di conseguenza le pretese dei bolognesi dovrebbero in qualche modo calare. Offerte già arrivate in sede, tutte sotto i 10 milioni di euro al momento. Un prezzo sulla quale il Napoli potrebbe intavolare, eventualmente una interessante trattativa.