Ospina, pronto a scendere in campo De Laurentiis: la situazione

Ospina sta diventando uno dei più grandi dubbi da risolvere in vista della prossima stagione. La situazione potrebbe sbloccarsi a breve.

Uno degli argomenti più discussi, in queste ultime settimane, riguarda la situazione portieri in casa Napoli. Il dualismo Meret–Ospina non sembra aver portato ai risultati sperati perciò, adesso, diventa necessario prendere una decisione definitiva.

L’obiettivo iniziale era quello di alternare un portiere esperto e affidabile da affiancare ad uno giovane e di prospettiva. I molteplici infortuni e le ultime incertezze clamorose, però, hanno cambiato completamente il destino di Meret, con il futuro che potrebbe essere lontano da Napoli. Rimane da sciogliere il nodo riguardo la situazione di Ospina con la società che sta valutando se affidarsi nuovamente al colombiano nella prossima stagione o acquistare un nuovo portiere da cui ripartire.

Ospina, Spalletti ha preso la sua decisione

La posizione di Spalletti riguardo il rebus portiere sembra essere abbastanza chiara: l’allenatore, infatti, avrebbe chiesto specificatamente la riconferma del colombiano per l’anno prossimo. Ospina, dal canto suo, ha fatto sapere alla società che valuterà le eventuali offerte di rinnovo a condizione che presentino un ingaggio a partire dai 2 milioni di euro netti a stagione. Il club partenopeo, però, non potendo più applicare le detrazioni fiscali previste nel decreto crescita, avrebbe una spesa maggiore al lordo, cosa che era stata evitata nel contratto stipulato nel 2019 dopo il riscatto del cartellino dall’Arsenal. Le condizioni per trattare sono state poste e un intervento diretto da parte del presidente De Laurentiis potrebbe sbloccare la situazione. L’ex Arsenal non ha mai nascosto quanto si trovi bene a Napoli e la sua intenzione sembrerebbe quella di rimanere nonostante le numerose offerte che stanno arrivando.

Diverse trattative avviate

L’intervento diretto di De Laurentiis, però, potrebbe anche risultare cruciale per il futuro di Ospina. Il patron azzurro potrebbe anche decidere di non rinnovare il contratto del colombiano, andando anche contro la volontà di Spalletti. Nel frattempo, l’agente del portiere ha rilasciato delle importanti dichiarazioni dove conferma che, quando a fine stagione scadrà il contratto del suo assistito, ci saranno le opportunità per fare la scelta migliore. Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha già avviato delle trattative per portare l’attuale portiere azzurro a vestire la maglia dei blancos a partire dalla prossima stagione.