Una stella 19enne per l’attacco del Napoli: chi è il nuovo obiettivo azzurro

Il Napoli è pronto a lanciarsi completamente nella programmazione per la prossima stagione. Occhio ai movimenti.

Le voci circa le possibili partenze in casa Napoli si rincorrono da ormai molte settimane. I nomi in circolazione sono quasi sempre gli stessi. Si parla di Osimhen, Ruiz, Koulibaly, Zielinsky. I nomi degli eventuali calciatori attraverso le cui cessioni fare cassa sono praticamente questi. Il mercato sembra dormire, ma la realtà dei fatti è ben diversa.

Si parte quasi sempre da Osimhen per quel che riguarda le speranza, paradossalmente di incassare un bel po’ di soldi dalle cessioni. Sul nigeriano era sembrato esserci forte il Manchester United e di fatto pare che i red devils hanno ufficialmente chiesto informazioni circa l’attaccante del Napoli. La valutazione ad oggi dovrebbe essere quella di circa 110 milioni di euro.

La cifra in questione genererebbe una plusvalenza da sogno. Tesoretto che porterebbe il Napoli a lanciarsi su altri profili per colmare la casella lasciata libera dall’eventuale partente, nel caso in cui, certo si trattasse di Victor Osimhen. I nomi non mancano, in questi giorni si è parlato tanto di Scamacca del Sassuolo ad esempio, cosi come ricordato tra l’altro dal Corriere dello Sport. Spazio nella rosa dei nomi anche per Hallere, 27enne dell’Ajax e per Terrier 25enne del Rennes.

Il Napoli si guarda intorno e prova un altro grande colpo in prospettiva

I nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono in effetti parecchi. Spazio anche per il sempreverde, almeno nelle mira del Napoli Andrea Belotti. Giovanni Simeone inoltre sembra avere scalato in breve tempo le gerarchie del gradimento in casa partenopea. Spazio anche per un’altra stellina dal futuro assicurato. Si tratta di Adam Hlozek.

19enne dello Sparta Praga, stella indiscussa del calcio ceco, il ragazzo sarebbe anche lui molto seguito da Giuntoli ed il suo staff. Il Napoli insomma sembra avere le idee più che chiare sul mercato nel caso in cui dovesse partire Victor Osimhen. Niente di certo, chiaramente, ma se dovesse arrivare la grande offerta, certo il nigeriano potrebbe partire. Le alternative ci sono, il Napoli e Giuntoli sono già al lavoro.