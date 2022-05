Zerbin, l’agente Valcareggi pone l’ultimatum al Napoli

Alessio Zerbin, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli, ha disputato un’ottima stagione in Serie B e il suo agente Furio Valcareggi vuole chiarezza sul suo futuro.

Il suo Frosinone in virtù della sconfitta interna contro il Pisa e al contemporaneo successo del Perugia sul Monza non giocherà i play-off per la promozione in Serie A, ma Alessio Zerbin può essere soddisfatto della sua stagione. L’attaccante classe 1999 è stato uno dei migliori della formazione frusinate quest’anno e nutre grosse speranze di giocare comunque in A il prossimo anno

Adesso Zerbin farà ritorno al Napoli, con il club azzurro che dovrà prendere una decisione sul suo futuro. I partenopeo cambieranno molto a livello offensivo e chissà che Zerbin non possa avere l’occasione di giocare in Serie A con la maglia azzurra. Un sogno, questo, condiviso anche dall’agente del ragazzo Furio Valcareggi che ha chiesto chiarezza al Napoli in merito a ciò

L’ultimatum di Valcareggi al Napoli

Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss, Valcareggi ha lanciato un ultimatum al Napoli riguardo il futuro di Zerbin. L’agente dell’attaccante originario di Novara ha dichiarato che il club azzurro deve chiarire se Zerbin farà parte dei piani di Spalletti il prossimo anno oppure no. Se così fosse, Zerbin sarebbe felice di poter giocare in A per una squadra importante come il Napoli, altrimenti lui e il suo agente faranno le loro valutazioni.

Dopo svariati prestiti nelle categorie inferiori e dopo aver giocato per Viterbese, Cesena, Pro Vercelli e, appunto, Frosinone, Zerbin si sente pronto per giocare in Serie A e qualche club di medio-bassa classifica potrebbe anche accontentarlo. Valcareggi ha sottolineato come il suo assistito abbia fatto benissimo a Frosinone e che ora merita un palcoscenico come la Serie A.

Con la maglia del Frosinone, Zerbin ha disputato 31 partite in Serie B ed 1 in Coppa Itaia, segnando 9 gol e firmando anche 3 assist. Qualora oltre ad Insigne, anche Petagna e Mertens dovessero lasciare il Napoli, gli azzurri potrebbero anche decidere di dargli un’opportunità, con la possibilità di ritrovarsi in casa un potenziale talento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, sarà autentica rivoluzione: due in bilico, Giuntoli ha lui nella lista

Sempre a Radio Goal, Valcareggi ha anche parlato del futuro di Osimhen affermando come, secondo lui, l’attaccante nigeriano non sarà ceduto quest’estate. Riguardo a Spalletti, l’agente ha elogiato il tecnico toscano definendolo uno dei migliori tecnici italiani, affermando come saprà valorizzare al massimo la rosa del prossimo anno.