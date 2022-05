Ghoulam lascia Napoli ma resta in Serie A? C’é l’offerta

Faouzi Ghoulam lascerà il Napoli a fine stagione da parametro zero. L’algerino potrebbe continuare la carriera in Serie A.

Dopo aver battuto il Torino di Ivan Juric con il gol di Fabian Ruiz, il Napoli di Luciano Spalletti domenica, alle ore 15.00, giocherà l’ultima partita di questa stagione al Diego Armando Maradona. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno sofferto tantissimo quest’anno in casa, considerando che solo in campionato hanno perso cinque volte. Il match contro i rossoblù, comunque, sarà molto particolare per la squadra partenopea, visto che sarà anche l’ultima di Lorenzo Insigne tra le mura amiche con la maglia azzurra.

Non solo Lorenzo Insigne dirà addio al club partenopeo, ma anche Faouzi Ghoulam. Il terzino sinistro, dopo otto anni, infatti, lascerà la squadra azzurra al termine della stagione. Il calciatore lascerà il team di Spalletti da parametro zero, considerando che non ha prolungato il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Per il giocatore algerino le prime stagioni con il Napoli sono state quasi perfette, mentre le ultime sono completamente da dimenticare.

Faouzi Ghoulam, infatti, da quando si infortunò al legamento crociato del ginocchio destro, esattamente nel 2017 durante la gara di Champions League tra il Napoli di Maurizio Sarri ed il Manchester City di Pep Guardiola, non ha mai recuperato del tutto la miglior condizione. Proprio sul futuro dell’algerino ci sono delle importantissime novità che arrivano direttamente da alcune indiscrezioni di calciomercato.

Napoli, per Faouzi Ghoulam c’è anche l’offerta di una squadra italiana

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, Faouzi Ghoulam, nonostante i tantissimi infortuni che l’hanno falcidiato in questi ultimi anni, è seguito ancora da varie squadre. Tra i club interessati, sempre come quanto scritto dal quotidiano partenopeo, c’è anche uno della nostra Serie A.

In queste settimane erano circolate anche alcune voci che avanzavano l’ipotesi di possibile ritiro dal calcio giocato da parte di Faouzi Ghoulam. I tifosi del Napoli sperano che l’algerino ritorni a giocare con una certa continuità, visto che era tra i terzini più forti al mondo prima dei tantissimi infortuni.