Napoli-Genoa, la scelta dei tifosi per l’ultima casalinga: i dati sulle vendite

C’è un dato per l’ultima gara casalinga del Napoli in questa stagione che spiega la scelta dei tifosi partenopei.

Dopo la vittoria contro il Torino di sabato scorso con la rete siglata da Fabian Ruiz, il Napoli domenica, ore 15.00, sfiderà il Genoa di Blessin al Maradona. Per gli azzurri non sarà una gara facile, visto che i liguri devono assolutamente fare punti per evitare la retrocessione in Serie B.

Ma anche il Napoli ha bisogno di vincere domenica sia per chiudere aritmeticamente il terzo posto, considerando che ha quattro punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri, che per salutare nel migliore dei modi Lorenzo Insigne. Il capitano della squadra di Luciano Spalletti, infatti, giocherà la sua ultima gara con la maglia azzurra tra le mura amiche del Diego Armando Maradona.

E’ stata una stagione di vertice per il Napoli, che è tornato a centrare l’obiettivo della qualificazione della Champions League. Nonostante questo, in casa partenopea c’è tanta amarezza per non aver sfruttato l’occasione di potersi giocare lo scudetto con il Milan ed Inter fino all’ultima giornata di campionato. Proprio per questo in molti si aspettavano poco pubblico per l’ultima giornata di campionato, invece, i tifosi azzurri hanno risposto presente per l’ennesima volta.

Napoli-Genoa, sono venduti tutti i biglietti della Curva B, Curva A e Distinti Superiori

Tanti sostenitori del Napoli, infatti, saranno presenti domenica allo Stadio Maradona. La vendita dei tagliandi per la gara contro il Genoa, e ultima in casa per Lorenzo Insigne, sta procedendo con un buon ritmo, visto che sono stati venduti tutti i biglietti della Curva B, Curva A e Distinti Superiori.

Da ricordare che la società del Napoli ha attuato anche una speciale promozione per l’ultima gara casalinga della stagione nei settori della Tribuna Posillipo e Nisida: tutte le persone che acquisteranno un biglietto a tariffa intera avranno la possibilità di acquistarne un altro ad una tariffa scontata del 50%.

Ecco i prezzi dei biglietti per la gara di domenica contro il Genoa:

Tribuna Posillipo 60 euro

Tribuna Nisida 50 euro

Tribuna Family Adulto 15 euro/ 5 euro (under 12)

Distinti anello superiore 30 euro

Distinti anello inferiore 20 euro

Curva anello superiore 20 euro

Curva anello inferiore 10 euro