“Osimhen è deluso, andrà via”, la rivelazione spaventa i tifosi azzurri

Il futuro di Victor Osimhen sembra essere lontano da Napoli, con il nigeriano che sarebbe rimasto deluso da questa stagione. Ecco la rivelazione che spaventa i tifosi azzurri.

Nel Napoli non ci sono giocatori incedibili, lo si è detto ormai in mille modi e questo discorso vale anche per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato uno dei migliori della rosa quest’anno, ma non è intoccabile e nelle ultime settimane si è parlato molto del suo futuro. Un futuro che sembra destinato ad essere lontano da Napoli.

Osimhen sarebbe infatti deluso per come è andata a fine la stagione, con l’attaccante nigeriano che avrebbe voluto almeno portare un trofeo a casa. Da qui la decisione dell’ex Lille di lasciare il Napoli per volare in Premier League dove è forte l’interessamento del Manchester United. Ad affermare ciò è stato l’amico-giornalista Oma Akatugba a Radio Marte.

Osimhen-Napoli: la rivelazione di Akatugba

Secondo quanto affermato da Akatugba nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, Osimhen si è preso alcuni giorni per rimettere a posto le cose a livello mentale. Il giornalista ha infatti dichiarato che l’attaccante nigeriano fosse molto amareggiato ed il fatto di non aver vinto qualcosa lo abbia fatto sentire a disagio.

Ma non è tutto, poiiché Akatugba ha anche rivelato che, secondo lui, il Manchester United abbia già fatto un’offerta al Napoli per accaparrarsi Osimhen. Il giornalista ha dichiarato che al momento De Laurentiis non è convinto dalla proposta dei Red Devils, ma che il club azzurro è conosciuto per essere un club “venditore”

A sostegno di questa sua tesi, Akatugba ha fatto gli esempi di Cavani e di Higuain, affermando come davanti all’offerta giusta il Napoli difficilmente dica di no. Ecco perché il giornalista si è detto sicuro sul fatto che Osimhen il prossimo anno giocherà in Premier League, nonostante l’attaccante nigeriano sia felice in maglia azzurra.

Quest’anno Osimhen ha trascinato il Napoli a suon di gol, segnando 13 reti in 25 partite e salvando spesso gli azzurri come capitato a Cagliari. Una sua cessione di sicuro non sarebbe accolta con gioia dai tifosi azzurri che sperano possa rimanere un altro anno. Ad ogni modo, difficile che De Laurentiis possa cederlo per meno di 100 milioni di euro, cifra che attualmente nessuno gli ha offerto