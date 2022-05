Chi è Jesper Karlsson: il talento è nel mirino di Giuntoli

Jesper Karlsson piace al Napoli: ecco chi è l’ala dell’Az Alkmaar e quale ruolo potrebbe ricoprire nello scacchiere tattico partenopeo.

il casting sulle fasce prosegue in casa Napoli, con una serie di obiettivi chiari. De Laurentiis e Giuntoli vogliono calciatori giovani, affamati di vittorie, dotati di qualità e soprattutto a prezzi non esorbitanti.

Dopo aver chiuso il colpo Kvaratskhelia anticipando altri club, la caccia ad altri rinforzi è aperta. Il Napoli vuole anticipare le mosse, investire una parte del budget e verificare se le cifre proposte per alcuni big, fra i quali Koulibaly, Fabian Ruiz e soprattutto Osimhen siano vere. In tal caso il mercato partenopeo potrebbe cambiare, ma attendere non è mai una mossa saggia, e per questo sbucano fuori i nomi degli obiettivi che il club ha messo nel mirino.

Fra questi c’è Jesper Karlsson, ala svedese in forza all’Az Alkmaar che in questa stagione viaggia a media altissime. Un dato su tutti fa riflettere. L’ala nel club olandese ha messo insieme 33 presenze con 15 reti e 10 assist, partecipando a più del 40% nel totale delle marcature messe insieme dalla sua squadra. Una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie, anche in Europa. il suo score in Conference è infatti di una rete e 2 assist in 8 apparizioni. Ciò che convince il Napoli però non sono i numeri, ma le caratteristiche di un giocatore che potrebbe esplodere in Serie A.

Jesper Karlsson: ecco caratteristiche e punti di forza

Karlsson ha 23 anni, già 7 apparizioni in nazionale e un fisico importante. L’esterno è alto un metro e 80, ha grande esplosività nelle gambe e notevole velocità. Lo svedese è inoltre un calciatore molto versatile, capace di giocare indistintamente sia sulla corsia destra che su quella sinistra. Una sorta di jolly dalla metà campo in su, con una particolarità che lo rende ancor più micidiale.

In Olanda i tifosi sono rimasti infatti folgorati dalla capacità di calciare le punizioni con un piede destro di grande qualità, e le sue medie sui penalty lo rendono uno dei migliori specialisti in Europa.

Anche il prezzo potrebbe fare al caso del Napoli. Da fonti Transfermarkt la valutazione degli olandesi si aggira attorno ai 14 milioni di euro, che potrebbero rappresentare un investimento interessante per un elemento in grado di scardinare le difese. Il 23enne di Falkenberg sarebbe infatti pronto ad accettare un salto nella sua carriera e Giuntoli ci riflette seriamente.

Radio mercato parla di un sondaggio che potrebbe essere effettuato a breve per capire le richieste del suo club. Se la cifra sarà considerata in linea con i parametri che il Napoli si è imposto, potrebbe a breve decollare una nuova trattativa, ma attenti a parlare di sorprese. Karlsson in Olanda è considerato fra i migliori calciatori degli ultimi due anni, e di certo non è poco.